شرطة الشرقية: القبض على شخص تورط بسرقة 9 مركبات واستولى على ما بداخلها

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السرقة.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، النقيب محمد الدريهم، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد تورطه بارتكاب عدد من جرائم سرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها.
وأشار إلى أن المسروقات تقدر قيمتها بـ48 ألف ريال، موضحًا أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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