“الطيران المدني”: الموافقة على السماح لغير السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، صدور موافقة الجهات المختصة بالسماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم (الأحد) الموافق 27ديسمبر 2020.
وأكدت أنه تم السماح لكافة الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران العام، بنقل المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الهيئة الضوابط الخاصة بذلك، والتي تشمل عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة والبقاء بداخلها لحين موعد الإقلاع، بالإضافة إلى تجنب مخالطة العاملين فيه عند الوصول.
وذكرت أن هذه الإجراءات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس الكورونا بصورته المتحورة وفقًا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.
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