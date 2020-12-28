ليس لدي مستقبل…بقلم/ سمية محمد

اختيار التخصص الجامعي هو القرار الأصعب بلا منازع في حياتنا ويعتمد عليه مستقبلنا وكثيراً منا يخطأ في الاختيار ويجب علينا الاهتمام في اختياره بداية من المرحلة الثانوية

هناك طرق عديده لاختيار التخصص المناسب لك-اعرف واكتشف اهدافك

مهمتك الأولى هي الاجابة عن أكبر سؤال يخطر ببالك

ما الذي أريد أن أدرسه وأتخصص فيه؟

قم بالتحدث إلى الطلاب الأكبر سناً والاساتذة الجامعين

ابحث وتثقف عن التخصصات بصفة عامة

تجنب التخصصات التي تضيع وتستهلك الكثير من الوقت

فرص العمل المستقبيلة

قد يساعدك إختبار القدرات الشخصية على الشبكة العنكبوتية لاكتشاف وتحليل ذاتك

وأخيراً من خلال التفكير بعمق والأخذ بالنصائح السابقة ستجد أن عميلة اختيار التخصص المناسب ليست بهذا التعقيد ويمكنك في نهاية المطاف العثور على ماتبحث عنه تمامًا

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