نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نور noor نتائج الطلاب برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التربية والتعليم في السعودية موقع نور noor الإلكتروني لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب إلكترونيًا، على رأسها الحصول على نتائج الامتحانات الشهرية ونتائج نصف العام الدراسي، بالإضافة إلى نتائج نهاية العام، إلى جانب الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية، يمكن أيضًا لأولياء الأمور عبر موقع نور متابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم، كما يمكن للطلاب متابعة الأنشطة الصيفية ودروس التقوية، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الواجبات الدراسية، وأهم ما يميز موقع نور الخصوصية، بحيث خصصت المنصة حسابًا لكل طالب يقوم بالتسجيل فيه من خلال موقع نور برقم الهوية، ويمكن للطالب وولي الأمر فقط الاطلاع على كل ما يتعلق بالطالب من خلال المنصة، وأهم ما تميزت به المنصة عرضها لنتائج الطلاب النصف سنوية والنهائية برقم الهوية واستخراج الشهادات المدرسية بكل سهولة.

موقع نور noor نتائج الطلاب برقم الهوية

للاطلاع على نتائج الطلاب عبر موقع نور يلزم أولًا التسجيل المسبق للطالب وولي الأمر بالطريقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وهي الدخول على رابط موقع noor، ثم تسجيل الاسم ورقم الهوية والبيانات الشخصية ثم إدخال كود التأكيد لتصل رسالة تأكيد التسجيل عبر الهاتف الجوال الذي أدخله ولي الأمر ثم يتم تأكيد التسجيل.

استعلام نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بأن نتائج الطلاب ستكون متاحة خلال أيام عبر موقع نور، وفور الانتهاء من تسجيل الدرجات ورفعها على المنصة سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة، وللحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية يتم اتباع الخطوات التالية:

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق الخاص بحساب الطالب أو ولي الأمر.

تعرض الصفحة الرئيسية مجموعة من التبويبات الهامة يختار منها الطالب أو ولي الأمر (التقارير).

ثم يختار من التقارير (إشعار درجات الفصل أو الصف).

وهذه الطريقة تعتبر أسهل وأسرع طريقة للحصول على نتائج الطلاب بكل خصوصية، كما تتيح إمكانية طباعة الشهادات النهائية للطلاب، بالإضافة إلى تسجيل طلاب جدد في مراحل الحضانة والابتدائي وأي مرحلة دراسية للطلاب المستجدة التي يلزم لها إنشاء حساب جديد.