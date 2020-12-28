نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على إجازة مرضية من نظام فارس وطريقة طلب الإجازة الطارئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على إجازة مرضية من نظام فارس التابع لوزارة التعليم الذي يفيد كل العاملين بالتعليم من معلمين ومعلمات وادرايين من خلال الاستعلام عن نظام فارس أو إرسال بينات الأنشطة المهنية وغيرة من خدمات فارس الذاتية المتاحة،ويتيح نظام فارص طلب الإجازة المرضية سواء بسبب الحوادث أو المرافقين أو العادية بالإضافة إلى الإجازات الخاصة في أداء الامتحانات استثنائية وسنوية وللدراسات والعادية،وتعتبر هذى الإجازات متوفرة عبر الإنترنت وبدون الحاجة الذهاب إلى الوزارة ويتم اتباع الخطوات والإجراءات لإدارة الإجازات المرضية.

طريقة الحصول على إجازة مرضية من نظام فارس

الدخول إلى نظام الأسعار. الدخول إلى القائمة الرئيسية. اختيار ميزة الخدمة الذاتية للموظف. اختيار قائمة الطلبات. الضغط فوق مربع إنهاء التطبيق. كتابة البيانات المطلوبة والتي تحدد نوع الترخيص والمدة. ثم اضغط على مربع حساب المدة ويتم ظهور المدة الإجمالية. إرفاق التقرير الطبي بشكل أو صورة. الضغط فوق خانه التالي. في حالة ظهور رسالة تثبيت خطة الإجازة المرضية التراكمية، يجب عليك الاتصال بإدارة شؤون الموظفين بالدائرة لأثبتها. إذا تم إدخالها يتم الضغط على المربع التالي. ظهور ملخص الطلب وحالته وجميع المرفقات. وأخيرا سلسلة المسؤولين الذين سيوافقون على الطلب والتي تُقدر بأربعة رؤساء. الضغط فوق مريع تشغيل.

طلب الإجازة الطارئة من فارس

قد وفر نظام فارس خيار طلب إجازة طارئة للعمل العاجل لمدة يوم أو عدة أيام وذلك كالاتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس. الدخول إلى القائمة الرئيسية على الشاشة الرئيسية. اختيار الخدمة الذاتية للموظف. اختر قائمة الطلبات. الضغط فوق إنهاء التطبيق. يتم تحدد نوع الإجازة وهنا ستكون إجازة إجبارية. تحديد مواعيد الإجازة. الضغط على خانة حساب المدة والتي سيتم خصم أيامها من رصيد إجازة الطوارئ. الضغط على التالي. ظهور تفاصيل الترخيص والمرفقات وسلسلة الاعتماد والتي تمت الموافقة عليها من قبل مدير المدرسة فقط أو رئيس القسم. الضغط على مربع تشغيل.

خطوات الحصول على رخصة مرافقة في نظام فارس

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس. الدخول إلى القائمة الرئيسية. اختر الخدمة الذاتية للموظف. اختر قائمة الطلبات. الضغط فوق طلب الإذن. تحدد نوع الإجازة وهنا سيكون هناك ترخيص لمرافقة المريض. حديد فترة الإجازة. تحدد من هو المرتبط بمن في المكان المحدد ضمن الشريك. أرفاق التقرير الطبي ومستند الدعم أو بطاقة العائلة حسب علاقة المريض بالمرافق. الضغط على التالي. ظهور تفاصيل الموافقة والمستندات التي تم تحميلها وسلسلة المديرين المعتمدين. انقر فوق تشغيل.

شروط الحصول على رخصة مرافقة في نظام فارس

يجب أن يكون المريض من أبناء الموظف أو زوجته. ألا يكون المريض زوج الموظفة. اذا كان المريض ابن الموظف يجب ألا يزيد عمره عن7 سنوات إذا كان المرافق في المستشفى. يشترط أن يكون الموظف أو الموظف هو العائل لأحد الوالدين أو الأشقاء بموجب قانون الصيانة. أن يتم علاج الموظف الممنوع قانون لمريضه في الخارج. أن تكون الإجازة المصاحبة بناء على تقرير طبي يؤكد حاجة المريض للمرافقة. يشترط أن يكون التقرير الطبي في طلب الخروج مصدق عليه من قبل مدير المستشفى وأحد أطبائه المشرفين على الحالة ويؤكد الحاجة لمرافقة. الموافقة على طلب الهيئة الطبية العامة للحالات التي تتم معالجتها في الخارج.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الخدمات الذاتية المتاحة للمعلمين والأساتذة والعاملين والمستخدمين والإداريين كما انه يتيح النظام لهم إدارة جميع معاملاتهم ودخلهم بسهولة ويسر ،وكذلك تعد طلب الإجازة من الأمور الهامة لكل العاملين بالتعليم حسب ظروفهم المرضية ،كما أن يوجد العديد من خدمات نظام فارس مثل خطوات إرسال انشطه التطوير المهني في نظام فارس والتسجيل في نظام فارس وغيرة من الخدمات التي تخدم العديد من المعلمين والادرايين بالتعليم السعودي.