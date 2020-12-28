نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ورابط نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول فى المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ونتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول فى المملكة العربية السعودية: نظام نور هو عبارة عن برنامج خاص بجميع العمليات التعليمية فى المملكة العربية السعودية، وهو نظام شامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة، ويوفر نظام نور الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام نور

يوفر نظام نور خدمات الكترونية متعددة للمدارس وللمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور ومن هذة الخدمات التي يقدمها نظام نور:

معرفة نتائج الطلاب فى الإمتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

فى الإمتحانات بمختلف المراحل التعليمية. معرفة أولياء الأمور لدرجات أبنائهم لمتابعتهم وتحسين أدائهم التعليمي.

التواصل مع أولياء الأمور والطلاب من خلال برنامج الإرسال، الذي يتم من خلالة إرسال نتائج الطلاب.

يستفيد المعلمين من نظام نور بإدخال نتائج الطلاب وتدقيقها إلكترونياً لجميع مدارس السعودية.

بإدخال نتائج الطلاب وتدقيقها إلكترونياً لجميع مدارس تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي إلكترونيا من خلال نظام آلي متكامل.

التسجيل في نظام نور

التسجيل في نظام نور هو الطريقة المعتمدة لتسجيل الأطفال في المدارس السعودية من بداية مراحل الروضة وحتي الثانوية، وهو نظام يتم من خلالة قبول وتنظيم الطلاب في مدارس السعودية تبعا لعدة إعتبارات من أهمها موقع السكن والمنطقة او الحي التابع لها.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في نظام نور

شهادة ميلاد الطالب مع إرفاق صورة منها. إرفاق صورة شخصية للطالب. إحضار شهادة التطعيمات وإرفاق صورة منها. إرفاق كارت العائلة مع إحضار صورة منة.

آلية التسجيل في نظام نور

يكون التسجيل في نظام نور عن طريق الدخول إلي الموقع وإتباع الخطوات الرئيسية وملأ البيانات المطلوبة علي أكمل وجة، ومن ثم طباعة المعلومات وإرفاقها بالسجل الصحي والصور الشخصية وتقديمها للمدرسة المقبول بها الطالب.

طريقة إستخدام نظام نور

يمكن لأولياء الأمور الإستعلام عن عدة أمور لمعرفة مدي إنضباط والتزام أبنائهم وبناتهم في المدرسة من خلال نظام نور عبر الخطوات الأتية:

الدخول إلي صفحة نظام نور وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إعطائها للطالب من قبل المدرسة. سيتم تحويلك إلي صفحة جديدة، تقوم بأدخال كلمة سر جديدة، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وتقوم بتعبئتها ثم إختر موافق. بعد ذلك سيأتيك عدد من الخانات علي يمين الشاشة فيها كلمة “تقارير” قم بالضغط عليها ومن ثم ستأتيك خانات أخري وسط الشاشة، قم بالضغط علي التقارير التي تريد الإستعلام عنها، وهذة التقارير كالتالي:

تقارير الغياب: ستعرف في أي يوم تغيب ابنك او ابنتك عن المدرسة.

ستعرف في أي يوم تغيب ابنك او ابنتك عن المدرسة. تحليل إحصائي للغياب والحضور: ستعرف نسبة غياب ابنك او ابنتك عن الدراسة وحضور الفصول الدراسية.

ستعرف نسبة غياب ابنك او ابنتك عن الدراسة وحضور الفصول الدراسية. تحليل إحصائي للتأخر في الحضور: يمكنك معرفة إذ كان ابنك او ابنك يحضر في الوقت المخصص لطوابير المدرسة والحصص الأولي، أم أنة يتأخر في الحضور.

يمكنك معرفة إذ كان ابنك او ابنك يحضر في الوقت المخصص لطوابير المدرسة والحصص الأولي، أم أنة يتأخر في الحضور. تقرير الجدول الدراسي: ستعرف الجدول الدراسي الخاص بابنك او ابنتك ومتي تبدأ الحصص الدراسية ومتي تنتهي.

ستعرف الجدول الدراسي الخاص بابنك او ابنتك ومتي تبدأ الحصص الدراسية ومتي تنتهي. كشف متابعة المخالفات: في حالة إذا جاءت مخالفة لابنك او ابنتك يمكنك متابعتها من خلال هذة الصفحة.

في حالة إذا جاءت مخالفة لابنك او ابنتك يمكنك متابعتها من خلال هذة الصفحة. إشعار الدرجات: يمكنك معرفة تقدم ابنك او ابنتك في الدراسة من خلال الإطلاع علي إشعار الدرجات.

يمكنك معرفة تقدم ابنك او ابنتك في الدراسة من خلال الإطلاع علي إشعار الدرجات. طلب تذكرة داخلية مخفضة للطلاب السعوديين: في حال رغبتك في السفر محليا داخل ال سعودية يمكنك طلب تذكرة مخفضة لابنك او ابنتك من خلال هذا الخيار.

في حال رغبتك في السفر محليا داخل ال يمكنك طلب تذكرة مخفضة لابنك او ابنتك من خلال هذا الخيار. شهادة تعريف طالب منتظم: تتيح هذة الخدمة للطالب وولي الأمر طلب الحصول علي شهادة تعريف للطالب.

تتيح هذة الخدمة للطالب وولي الأمر طلب الحصول علي شهادة تعريف للطالب. كشف درجات أعمال السنة: يمكنك مشاهدة النتائج النهائية لأداء ابنك او ابنتك في نهاية السنة.

الإستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 1442