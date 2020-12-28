نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحرس الوطني السعودي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “جدارة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الحرس الوطني السعودي بالإعلان اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020م، عن حاجته لعدد 86 وظيفة إدارية شاغرة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين، وذلك لجميع الخريجين الحاصلين على المؤهلات المناسبة لهذه الوظائف، وقال الحرس الوطني السعودي أن على الراغبين في التقديم على هذه الوظائف الشاغرة، الدخول على بوابة التوظيف التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وسوف نتناول في هذا المقال شرح الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وكان الحرس الوطني السعودي قد أعلن عن أسماء 276 متقدماً، وطالبت المرشحين والمترشحات بالحضور لإجراء المقابلات الشخصية، وذلك وفق المواعيد والشروط التي تم تحديدها، وقالت وزارة الحرس الوطني السعودي أن إجراءات المطابقة وجميع المقابلات الشخصية سوف يتم إجرائها في مركز التدريب والتخطيط الثقافي في مدينة الملك عبدالعزيز السكنية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 30 محرم 1442هـ.

شروط إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية في وظائف الحرس الوطني السعودي

تحتوي هذه الشروط على الإجراءات الآتية :-

قيام الشخص الذي تم دعوته لحضور المقابلة الشخصية بإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصلية وصورة منها. إحضار السيرة الذاتية وتكون باللغة العربية. يجب الالتزام بالموعد النهائي الذي تم تحديده للمقابلة. في حالة عدم حضور المدعو للمقابلة سوف يعتبر هذا تنازل عن رغبته في الترشيح.

الأوراق المطلوبة لوظائف الحرس الوطني السعودي

يجب على الشخص المتقدم على وظائف الحرس الوطني السعودي إحضار الأوراق الآتية:-

أصل شهادة التخرج ونسخه من هذه الشهادة ويكون موضح فيها التقدير العام والتخصص والمعدل التراكمي والنسبة المئوية وتاريخ الحصول على المؤهل.

إحضار معادلة التعليم العالي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية وإرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

القيام بإحضار السجل الأكاديمي مع إحضار نسخة منه.

وقالت وزارة الحرس الوطني في السعودية، أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية، سوف يتم استبعاد طلب المتقدم، وترشيح الشخص الأعلى في النقاط من المتقدمين على نفس الوظائف، وقالت أنه يمكن الاستفسار على الرقم 4912222 تحويلة 23356 أو من خلال البريد الإلكتروني.