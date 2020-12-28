نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب مصرفي الراجحي الشركات 1442 ومعرفة طلب الانضمام للمباشر للشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي شركات يطلق مصرف الراجحي للشركات الجديدة الكثير من المميزات جديدة الشكل وذات مظهر متميز، والآن لا تترك شيئا يعطل مسيرتك في عالم الأعمال، ولأن نعلم أن الوقت يعنى المال بالنسبة لك يقدم لك البنك خدمة (المباشر للشركات) وهذه خدمة إلكترونية لقد صممت لكى تقوم بتوفير مالك ووقتك، فهي توفر لك المعاملات المصرفية من خلال الأنترنت حيث لا تحتاج الذهاب إلى البنك، فقط قوم بإنهاء كل شي وانت في المنزل.

كيفية فتح حساب مصرفي الراجحي الشركات

وتعرف أيضا على شروط فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد، لكى تقوم بفتح حساب مصرفي للشركات يجب أولا ملئ نموذج لفتح حساب حيث هذه العملية لن تستغرق اكثر من خمس دقائق، وبعدها سوف يتصل بك مندوبا بعد أكمال ملئ النموذج مباشرا لكى يكمل طلبك.

أولا الدخول على فتح حساب مصرفي للشركات.

ثم كتابة بيانات المنشأة الذي يتطلب كتابة جنسية المنشأة وبعدها اختيار الدولة إذا كانت محلية أم أجنبية.

و اختيار الدولة وبعدها المدينة والحي ثم الشارع.

ثم أكمال البيانات التي تخص نوع المنشأة واختيار نوع الشركة القانوني إذا كان مؤسسة أو شركة أو شئ اخر.

وبعدها كتابة السجل التجاري أو الرخصة.

وبعدها أكمال البيانات الاتصال والتفاصيل المالية التي تشمل على أجمالي المبيعات السنوية ورقم الهاتف.

ثم قم باختيار الوقت المفضل لكى يتم الاتصال بك حسب التوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية.

ثم كتابة رقم التليفون الثابت ثم الايميل.

خدمة المباشر للشركات

وتعرف أيضا على شروط شراء منزل عن طريق البنك الراجحي،لكى تتمكن من سرعة تسجيل في خدمة المباشر الشركات يجب تعبئة جميع الحقوق في الطلب وان يكون جميع البيانات بطلب العميل تكون مطابقة تماما للمستندات المرفقة مع مرعاه التوقيع الشخصية الاعتبارية على التفويض، وأيضا مرعاه وجود ختم الشركة في جميع المستندات، طلب الانضمام للمباشر للشركات ورجاء أحضار المستندات المطلوبة الأتية:

أحضار السجل التجاري أو الترخيص أو الموافقة تكون سارية الصلاحية.

سند الصفة لممثل الشخصية ( الشراكة أو عقد التأسيس أو الوكال) واخر تعديلات طرئت علية مع ذكر صلاحيات فتح الحساب لدى البنوك والسحب والإيداع.

أحضار التوكيل الداخلي إذا كان موجود ويجب إلا يمر علية اكثر من سنة.

أحضار الهوية الشخصية الاعتبارية للمالك أو المدير العام أو الشريك.

أحضار الهوية المستخدم الرئيسية لهذه الخدمة وأيضا رقم الجوال.

وأخيرا مصادقة الفرع على صحة التوقيع.

وأخيرا لقد تعرفنا في هذه الموضوع عن كيفية فتح حساب مصرفي الراجحي الشركات ومعرفة أيضا المستندات المطلوبة الانضمام للمباشر للشركات، إذا كان لديك أي مشكلة أو أي شكوة رجاء الاتصال على 966920003344 الخاص بالبنك وسوف يرد عليك احد المندوبين ويقوم بحل مشكلتك على الفور