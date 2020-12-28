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عمر شويل - جدة طلب ترقية في نظام فارس وخطوات إرسال بيانات التطوير المهني في الخدمة الذاتية، خدمة طلب الترقية تعتبر من أحدث الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام فارس، وذلك للعاملين في مهنة التعليم بالمملكة من الإداريين، وهي واحدة من ضمن الخدمات العديدة التي يقدمها نظام فارس الذي تعمل به وزارة التعليم في المملكة لكل من شريحة المعلمين أو الإداريين، والتي يمكن تنفيذها بشكل إلكتروني دون زيارة المدرسة التابع لها المعلم، أو زيارة الإدارة التعليمية التابع لها الإداري، أما بيانات التطوير المهني للمعلمين فقد بدأت عمليات تلقي واعتماد بيانات التطوير المهني أمس الأحد 27 ديسمبر وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر.

طلب ترقية في نظام فارس

يستطيع الموظف رفع طلب ترقية عبر نظام فارس بشكل إلكتروني، بشرط ألا يكون قد تقدم بطلب ترقية من قبل، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظف ومطابقتها مع البيانات الخاصة به في برنامج توثيق، مع التأكد من صحة بيانات المؤهلات العلمية والتدريبية والأداء الوظيفي.

كيفية التقديم على الترقيات في الخدمة الذاتية لنظام فارس

يقوم المستخدم بالتوجه إلى نظام فارس وتسجيل الدخول إلى حسابه. يقوم المستخدم باختيار صلاحية الترقيات من القائمة الرئيسية بصفحة المستخدم. من أجل طلب ترقية في نظام فارس يقوم المستخدم باختيار بطاقة الترقية بالمدة، ثم يقوم بتعبئة بيانات البطاقة. تتضمن البيانات المطلوبة المعلومات الأساسية والوظيفية للمستخدم. يقوم المستخدم بتعبئة البيانات بشكل دقيق ثم يقوم بالضغط على أيقونة تطبيق. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة بيانات المؤهلات العلمية للموظف، ثم يقوم بالضغط على إضافة مؤهل جديد، ومن ثم يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة. يقوم المستخدم بعد ذلك بالضغط على أيقونة مرفقات، لرفع صورة المؤهل العلمي للموظف، ثم يقوم بالضغط على أيقونة تطبيق.

الكشف عن الراتب في نظام فارس

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه على نظام فارس

يقوم المستخدم باختيار الخدمة الذاتية كشف الراتب.

سوف يعرض النظام كافة البدلات والاستقطاعات، بالإضافة إلى بيانات سداد الراتب.

خدمات نظام فارس

يتضمن نظام فارس مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة للموظفين في وزارة التعليم مثل:

خدمة طلب إجازة.

خدمات الاستعلام عن البيانات الأساسية والسجل التاريخي للموظف.

خدمة طلب تقاعد.

بلاغ مباشرة العمل ما بعد الإجازة.

خدمة طلب البدلات.

الاستعلام عن بيان خارج الدوام وبيان الانتدابات والطلبات المعلقة.

خدمة طلب تمديد أو قطع أو تعديل إجازة.

خدمة كشف الراتب.

طريقة إرسال بيانات التطوير المهني في الخدمة الذاتية

يقوم الموظف أو المعلم بتسجيل الدخول على نظام فارس ثم يقوم بالتوجه إلى صلاحيات الخدمة الذاتية، بعد ذلك يقوم بالدخول على بيانات الأنشطة للتطوير المهني، ومن ثم يقوم بتعبئة البيانات والمعلومات الخاصة باسم الدورة أو النشاط وجهة الحصول عليها.

وبذلك نكون قد تعرفنا معاً على طريقة طلب ترقية في نظام فارس لمنسوبي وزارة التعليم، وأوضحنا الخطوات اللازمة للتقديم على طلبات الترقية في الخدمة الذاتية لنظام فارس، وكذلك استعرضنا معكم طريقة كشف الراتب في نظام فارس والخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها نظام فارس للموظفين، بالاضافة إلى طريقة إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس الخدمة الذاتية.