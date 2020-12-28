نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة والاستعلام عنها برقم السجل المدني وموعد الصرف1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة، حرصاً من الإدارة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لجميع أبناء المملكة عامة وأصحاب الدخل المحدود والمنخفض خاصة حيث تهتم الدولة بهم اهتماماً كبيراً وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم حيث تسعي الدولة وتحرص على توفير احتياجاتهم الأساسية وذلك من خلال تقديم المساعدات المختلفة لهم وبناءً على ذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن تقديم ما يعرف باسم المساعدة المقطوعة للمواطنين ذوات الدخل المنخفض والمعدوم ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شروطها وماهي الفئات المستحقة لها وماهي طريقة الاستعلام عن المساعدة.

ماهي شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة. يجب أن لا يقل سن المتقدم عن خمسة وثلاثون عاماً. يجب أن لا يزيد راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي. لا يوجد لدي المتقدم سجل تجاري. المتقدم لا يمتلك عقارات أو أراضي.

ماهي الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي

أصحاب الدخل المحدود والمنخفض.

الأرامل والمطلقات.

أسر السجناء.

المرأة المهجورة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

من ليس لهم عائل للأسرة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني1442

يمكن الاستعلام عنها عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل المدني وذلك من خلال مجموعة الخطوات التالية.

أولاً يتم الدخول لموقع وزارة التنمية البشرية. بعد ذلك قم بإدخال رقم السجل المدني. أدخل رمز التحقق المرئي. قم بالضغط على كلمة عرض وسوف تظهر أمامك كافة البيانات عن المساعدة.

هذا ومن الممكن الاستعلام برقم الهوية من خلال نفس الخطوات ولكن بدلاً من رقم السجل المدني ستضيف رقم الهوية الوطنية.

موعد صرف المقطوعة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن السبب وراء تأخير في صرف المقطوعة هو الأعداد الكبيرة التي قامت بالتقديم للحصول على المقطوعة حيث تقوم الوزارة أولاً بمراجعة تلك الأسماء لمعرفة الحالات التي تستحق الحصول على المقطوعة وإبعاد الحالات الغير مستحقة وقالت الوزارة غن موعد الصرف سوف يكون في خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من مراجعة الحالات،هذا وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة ما بين 10آلاف ريال و 30ألف ريال سعودي.