نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طلب إجازة مرضية من نظام فارس الخدمة الذاتية التابع لوزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك طلب إجازة مرضية من نظام فارس بخطوات بسيطة وسهله، وهذه الخدمة يوفرها برنامج فارس التابع لوزارة التعليم السعودية لكل من أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين والمعلمات والموظفين أون لاين عن طريق الأنترنت، وهذا لتوفير الوقت والمجهود عليهم ولإنهاء زمن المعاملات الورقية والانتقال إلى زمن المعاملات الرقمية، كما انه يقدم الكثير من الخدمات الأخري مثل، تقديم البلاغات أو الاستعلامات أو إدخال الدورات التدريبية التي حصل عليها المعلم، أو معرفة الراتب، أو طلب إجازة أو إلغاءها أو البدلات أو التقاعد، أو الإبلاغ عن غياب موظف أو طلب بديل له أو عقوبته وهذه الخدمات هي خاصة بالمدير فقط، ولكي تتمكن من الحصول على كل هذه الخدمات المقدمة من نظام فارس 1442 يجب عليك معرفة طريقة التسجيل في نظام فارس وإنشاء حساب عليه .

نظام فارس

هو نظام الخدمة الذاتية الإلكتروني الذي وفرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للموظفين والإداريين والعاملين بها للحصول على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج فارس للمعلمين ، وتسعي الوزارة لذلك لتحقيق رؤية السعودية 2030 للمساعدة في بناء مستقبل المملكة والنهوض بها، وللمساعدة في أخراج جيل من الشباب والشابات قادرين على إدارة الأمور بوعي ودراية اكثر، كما يمكنك من خلاله معرفة الراتب بكل سهوله عن طريق نظام فارس تعريف بالراتب .

طلب إجازة من نظام فارس

يمكنك طلب إجازة مرضيه سواء بسبب حوادث أو بسبب أمراض، كما يمكنك طلب الإجازات الأخري مثل، إجازة استثنائيه أو إجازة اضطراريه أو سنوية واعتياديه في أي وقت تريده بدون وقت محدد عن طريق الحساب الشخصي الذي أنشأته على النظام في السابق من رابط نظام فارس الجديد، ما عليك سوي تقديم الطلب وسوف تحصل على الرد في أقرب وقت ممكن .

خطوات إدخال إجازة مرضيه

يمكنك طلب إجازة من مرضيه بعد الدخول الى نظام فارس عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى برنامج فارس الإلكتروني .

الإلكتروني . من الشاشة أنتقل إلى القائمة الرئيسية .

أنقر على خيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف .

قم بالنقر على قائمة الطلبات .

أنقر على مربع طلب إجازة .

أكتب البيانات المطلوبة منك مثل، تحديد نوع الإجازة ومدة الإجازة .

أنقر على مربع احتساب المدة، وسوف يظهر لك إجمالي مدة الإجازة .

إرسال صورة من التقرير الطبي أو بصيغة pdf .

أنقر على مربع التالي .

إذا ظهرت لك رسالة “يرجي تنصيب الخطة التراكمية للإجازة المرضية” فيجب عليك التواصل مع شؤون الموظفين العاملين في الإدارة لإرسالها، وإذا كانت مرسلة من قبل أنقر على التالي .

سوف يظهر لك ملخص طلب الإجازة وحالته وكل المرفقات، والتعرف على المسؤولين اللذين يعتمدون لك الطلب .

وأخيرا أنقر على مربع تنفيذ .

طريقة رفع إجازة مرافق في برنامج فارس

أدخل إلى نظام فارس تسجيل دخول وقم بعمل تسجيل دخول .

وقم بعمل تسجيل دخول . أنتقل إلى القائمة الرئيسية .

أنقر على خيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف .

أنقر على خيار قائمة الطلبات .

أنقر على مربع طلب إجازة .

أختر إجازة مرافقة مريض .

حدد مدة الإجازة .

من مربع ( companion ) أختر المرافقة مع من .

أرسل التقرير الطبي للحالة المريضة، وإرسال صك الإعالة أو كرت العائلة بناءا على قرابة المرافق للشخص المريض .

أنقر على مربع التالي .

سوف يظهر لك بيانات الإجازة والمستندات التي أرسلتها، ومعرفة الإداريين اللذين سوف يعتمدون لك الإجازة .

وأخيار انقر على مربع تنفيذ .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة طلب إجازة مرضيه رفع إجازة مرافق من نظام فارس الإلكتروني الذي وفرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية .