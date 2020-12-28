نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر noor.moe.gov.sa برقم الهوية للفصل الدراسي الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور 1442 عبر موقع وزارة التعليم الذي توفره الوزارة الآن لكافة أولياء الأمور والطلاب لتيسير نتائج العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية بشكل أيسر على ولي لأمر، حيث يسهل نظام نور على ولى الأمر معرفة نتائج الطلاب وعدد أيام الغياب والإطلاع على كافة السجلات الدراسية الخاصة بهم بشكل آمن وسري للغاية من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر والتي تمكنه من الحصول على رقم سري يمكنه وحده من الدخول للإطلاع على نتائج أطفاله بالمراحل الدراسية المختلفة، وعقب جائحة فيروس كورونا المستجد طورت وزارة التعليم من طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بشكل أسهل وأسرع دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب للحصول على النتيجة الورقية لتجنب التجمعات.

رابط نظام نور 1442 نتائج الطلاب

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم أنه قد تم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات لطلاب المرحلة المتوسطة وطلاب المرحلة الثانوية وسيتم رفع النتيجة الخاصة بكل مرحلة عبر موقع نظام نور EduWave ،يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رابط نظام نور الرسمي الذي وضعته وزارة التعليم للطلاب وأولياء الأمور ويتم الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية لولى الأمر كما ذكرنا من قبل والرقم السري الذي يحصل عليه عند التسجيل لأول مرة على النظام.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر noor برقم الهوية

بعد الإعلان عن الانتهاء من رصد درجات الطلاب بالمرحلة الثانوية والمتوسطة خطوات بسيطة فقط يمكن أن يتبعها ولى الأمر للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 عبر موقع نور لطلاب الصفوف المختلفة من المرحلة المتوسطة وحتى المرحلة الثانوية فكل ما على ولى الأمر فعله هو:

الدخول على موقع نظام نور

كتابة رقم الهوية الوطنية والرقم السري ورمز التحقق الموجود أسفل الشاشة

الضغط على تسجيل الدخول

الدخول بعد ذلك على التقارير

من كشوف الدرجات أختيار كشف درجات أعمال السنة

تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الأول

الضغط على ابحث لظهور النتيجة

طريقة الاطلاع على نتائج الطلاب نظام نور

يتم تسجيل الأبناء في الصفوف الدراسية المختلفة تحت رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر في نظام نور، ويمكن لولي الأمر الإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 عبر نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط بمنتهي السهولة لكافة الأبناء في الصفوف الدراسية المختلفة دون الحاجة إلى الخروج والدخول إلى نظام نور أكثر من مرة لكل نتيجة، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم الإطلاع على خطوات الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول 1441-1442 في دقائق معدودة لكافة الصفوف برقم الهوية فقط.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 من خلال منصة مدرستي

يمكن أيضا لولي الأمر الآن الحصول على نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التي وفرتها وزارة التعليم من أجل حضور الصفوف الدراسية للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وأيضا أجرت عليها الوزارة امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية للحفاظ على صحة الطلاب من ضمن الإجراءات الاحترازية التي أجرتها للحد من فيروس كورونا ويمكن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 الآن باستخدام منصة مدرستي بخطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى حساب الطالب بمنصة مدرستي أختيار أيقونة التقويم والضغط عليها فتح الصفحة التالية والضغط على إشعارات الفصل الدراسي الأول يظهر لنا ملف PDF نقوم بالضغط عليه وتحميله يتضمن الملف نتيجة الفصل الدراسي الأول الخاصة بالطالب والتي يمكن طباعتها أيضا

خطوات تسجيل الطلاب لأول مره على نظام نور

إذا لم يقم ولي الأمر بتسجيل الطلاب من قبل على نظام نور ولم يكن له حساب من قبل على منصة نور فيمكن لولي الأمر الآن بكل سهولة فتح حساب جديد وتسجيل كافة الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة على نظام نور للحصول على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 فور صدورها على النظام من قبل وزارة التعليم ، كل ما على ولي الأمر فعله هو إتباع الخطوات التالية: