نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعي إجراءات جديدة للحصول علي الدعم المالي والقروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعي يعلن عن أجراءات جديدة للحصول علي خدمات مختلفة يقدمها البنك من خلال الموقع الرسمي علي الأنترنت ويقدم البنك خدمات بنك التنمية الاجتماعية نفاذ ومن خلال هذه الخدمة يمكن لأي عميل لدي البنك أن يستعلم عن الخدمة التي تقدم إليها وإلي أي مدي تمت الإجراءات ومن ضمن خدمات البنك خدمة بنك التنمية الاجتماعية قرض سيارة وذلك أذا أراد أي شخص الحصول علي سيارة يتم من خلال البنك تمويل الفرد بالقرض المناسب وفقاً لإجراءات البنك الداخلية وهناك خدمة أخري من البنك وهي بنك التنمية الاجتماعية كنف الشهيرة والتي أطلقها البنك منذ فترة ولمزيد من الخدمات التي يقدمها البنك خدمة بنك التنمية الاجتماعية أهل وهي الخاصة بتمويل الأسرة بما تحتاج إليه من تمويلات مختلفة ولمزيد من المعلومات عن الخدمات نتعرف عليها في هذا المقال بالتمويل المختلف والمتنوع من البنك .

بنك التنمية الاجتماعي وإجراءات التقديم الواجب أتباعها :-

يتم أرفاق جميع المستندات التي يطلبها البنك والتي تخص الفرد الذي يستفيد من خدمة معينة . ولمعرفة المستندات المطلوبة من البنك علي العميل أن يتعرف عليها علي الموقع الرسمي للبنك . يجب علي العميل أن يقوم بطباعة عدد اثنان نسخة من الأوراق المطلوبة من خلال نموذج خاص بالبريد السعودي عن طريق حساب الفرد بالبنك والذي يكون مرتبط بموقع البنك الإلكتروني للقروض المقدمة ويتم أرفاق ذلك مع الأوراق المطلوبة من البنك . في الخطوة الأخيرة يتم الذهاب إلي أي فرع من فروع البريد السعودي ليتم إرسال المستندات من خلاله .

بنك التنمية الاجتماعي وتمويل الزواج والإجراءات الخاصة به :-

الشرط الأول أن لا يكون الشخص قد تعدي عمره فوق السبعون عاماً والشخص الكفيل لا يتعدى عمره فوق خمسه وخمسون عاماً .

لا يزيد دخل الفرد الشهري عن مبلغ اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي عند التقدم للحصول علي قرض الزواج .

شرط أساسي أن يكون الشخص عند التقدم للحصول علي القرض تكون أول مرة زواج له ويستثني من ذلك الشخص الذي توفت زوجته أو حدث طلاق من زوجته قبل الدخول بها .

تكون الزوجة سعودية الأصل والجنسية أو تكون حاصلة علي جنسية أحدي دول مجلس التعاون الخليجي ، أما في حالة أنها كانت جنسيتها غير الجنسيات المذكورة يشترط أن تأتي بموافقة الجهات المختصة للموافقه علي الزواج .

يتم تقديم عقد رسمي للنكاح ويكون تم تصديقه من المحكمة التي تختص بذلك ولا يكون قد مضي علي هذا العقد سنتان هجرية .

الأحكام التي تخص الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الخمس وخمسون عاماً :-

في حالة أنه هناك أشخاص تجاوزت أعمارهم سن الخمس وخمسون عاماً فيتم تخييره بأن يتم تخفيض قيمة التمويل الفترة التي تكون باقية حتي سن الستون عاماً بمعادلة معينه وهي القسط الشهري الذي يكون مستحق للبنك ويتم ضربه في الأشهر الباقية لسن الستون وذلك بشرط أن لا يقل مبلغ الخاص بالقرض عن الحدود الأدنى للاقتراض أو يتم الحصول علي قرض بقيمة ستون ألف ريال وبشرط أن يكون مع الشخص كفيل لا يتعدى عمره عن خمس وخمسون عاماً ويعمل في جهة حكومية ، أما في حالة أن الشخص تجاوز عمر الستون عاماً وأقل من خمس وستون يكون الحدود الأعلى للاقتراض هي ثلاثون ألف ريال سعودي وفي حالة أن الشخص تعدى عمر الستون عاماً وأقل من سبعون عاماً حدود القرض الأعلى تكون ثمانية عشر ألف ريال سعودي وشرط أحضار كفيل يعمل في جهة حكومية لا يتجاوز عمره خمس وخمسون عاماً .

بنك التنمية الاجتماعية أهل و الشروط العامة للتمويل بالقرض الخاص بالأسرة :-

أن يكون الشخص الذي يرغب في التمويل عمره لا يتجاوز السبعون عاماً والكفيل الضامن لا يتجاوز عمر الخمس وخمسون عاماً . أن يكون الدخل الشهري للشخص الراغب في الاقتراض لا يتعدى اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي في وقت الاقتراض . أن يكون نصيب الفرد داخل الأسرة من الراتب لا يتجاوز ألفان ريال سعودي ويتم حساب ذلك للفرد بتقسيم الدخل الذي يخص رب الأسرة . يتم احتساب الابن داخل الأسرة في حالة عدم تجاوزه الرابعة والعشرون عاماً وفي حالة لم يكن موظف أو متزوج والبنت أيضاً يتم أحتسابها وذلك في حالة أنها لم تكون متزوجة أو موظفة . المرأة لها الحق أيضاً أن تتقدم في طلب الحصول علي القرض للأسرة وذلك في حالة أنها تكون طلقت أو أنها أرملة وتعول طفلاً واحداً علي الأقل .

الأحكام التي تخص الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الخمس وخمسون عاماً :-

في الحالة التي يكون الشخص بها تجاوز عمر الخمس وخمسون عاماً يخير في أن يتم تقليل مدة الاقتراض وذلك بحكم المدة المتبقية علي وصول عمره لستون عاماً وذلك بالمعادلة الآتية وهي يتم أحتساب القسط الشهري المستحق ويتم ضربه في المدة المتبقية من الشهور لوصول الشخص لعمر الستون وأن لا يقل المبلغ المقترض عن الحد الأدنى للاقتراض أو يقرض البنك الشخص ستون ألف ريال بشرط أن يكون هناك كفيل عمره لا يتعدى الخمس وخمسون عاماً ويعمل في جهة حكومية وفي الحالة التي يكون الشخص بها عمره تعدي الستون عاماً وأقل من خمس وستون عاماً الحد الأدنى للإقراض هو ثلاثون ألف ريال وفي الحالة التي يكون الشخص تجاوز عمر ستون عاماً وأقل من خمس وستون تكون الحدود الأعلى للتمويل هي ثلاثون ألف ريال وفي حالة أنه أكبر من خمس وستون وأقل من سبعون عاما ً الحدود الأعلى للتمويل هي ثمانية عشر ألف ريال بشرط أن يكون معه كفيل عمره لا يتجاوز الخمس وخمسون عاما ً ويعمل في جهة حكومية .

بنك التنمية الاجتماعية نفاذ وتمويل الترميم الذي يقدمه البنك وشروطه كالآتي :-

الشرط الأول أن لا يكون الشخص قد تعدي عمره فوق السبعون عاماً والشخص الكفيل لا يتعدى عمره فوق خمسه وخمسون عاماً . لا يزيد دخل الفرد الشهري عن مبلغ اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي عند التقدم للحصول علي قرض الترميم . الشرط الرئيسي للشخص الذي يرغب في الحصول علي التمويل أنه يملك صك الملكية للمنزل وذلك للحصول علي التمويل . هناك شرط أخر يخص المنزل بتقدير عمره وهو أن يكون خمسة سنوات مرت علي عمر المنزل . أن يكون قد مر علي نقل الملكية الخاصة بالمنزل فترة عاماً واحداً علي الأقل أما أذا كان المنزل قد تم نقله بين أقرباء الشخص من الدرجة الأولي فيجب أن يكون مر عاما واحداً علي الأقل من نقل الملكية . وفي حالة أن الشخص قد سبق وتقدم للبنك للحصول علي تمويل لنفس المنزل يشترط أن يكون قد مر مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ الحصول علي التمويل الأول . الشرط الآخر الذي يحدد صرف التمويل للمنزل أن تكون المساحة الإجمالية للمنزل ألف متر مربع ولا تتعداها . أما بالنسبة للمنازل التي بنيت من الطين يكون الحدود للتمويل لترميم هذه المنازل هي ثمانية عشر ألف ريال سعودي . وبالنسبة للمنازل الشعبية تكون الحدود المسموح بها للتمويل ولترميم المنازل هي ثلاثون ألف ريال سعودي . بالنسبة للمنازل المبنية من الخرسانة تكون حدود التمويل لها للترميم هي ستون ألف ريال سعودي . درجات القرابة من الدرجة الأولي المحتسبة أمام البنك هي بالترتيب الآباء ومن بعدهم الأبناء والدرجة التالية بعدهم هم الأخوان أو الأخوات وبعدهم الزوجات .

الأحكام والشروط التي تخص الأشخاص الراعبين في الحصول علي تمويل الترميم :-

في حالة أنه هناك أشخاص تجاوزت أعمارهم سن الخمس وخمسون عاماً فيتم تخييره بأن يتم تخفيض قيمة التمويل الفترة التي تكون باقية حتي سن الستون عاماً بمعادلة معينه وهي القسط الشهري الذي يكون مستحق للبنك ويتم ضربه في الأشهر الباقية لسن الستون وذلك بشرط أن لا يقل مبلغ الخاص بالقرض عن الحدود الأدنى للاقتراض أو يتم الحصول علي قرض بقيمة ستون ألف ريال وبشرط أن يكون مع الشخص كفيل لا يتعدى عمره عن خمس وخمسون عاماً ويعمل في جهة حكومية ، أما في حالة أن الشخص تجاوز عمر الستون عاماً وأقل من خمس وستون يكون الحدود الأعلى للاقتراض هي ثلاثون ألف ريال سعودي وفي حالة أن الشخص تعدى عمر الستون عاماً وأقل من سبعون عاماً حدود القرض الأعلى تكون ثمانية عشر ألف ريال سعودي وشرط أحضار كفيل يعمل في جهة حكومية لا يتجاوز عمره خمس وخمسون عاماً .

بنك التنمية الاجتماعية قرض سيارة وكيفية الحصول عليه وشروطه :-

الحد الأقصى الذي يقدمه البنك للحصول علي التمويل لشراء السيارة مبلغ مائتان ألف ريال سعودي وذلك علي حسب رغبة ونوع السيارة . الحد الأقصى الذي يقدمه البنك للحصول علي تمويل خاص بسيارات الأجرة العامة هو مبلغ مائة ألف ريال سعودي . الحد الأقصى الذي يقدمه البنك للحصول علي تمويل خاص بالسيارات الخاصة مائة وخمسون ألف ريال سعودي . الحد الأقصى الذي يقدمه البنك للحصول علي تمويل خاص بسيارات النقل الخاصة بالمدارس مائتان ألف ريال سعودي .

بنك التنمية الاجتماعي يقدم لعملائه الذين يتعاملون مع البنك عديد من خدمات مختلفة غير التي تم ذكرها ويخص البنك فئة الشباب في أهتماماته للحصول علي القروض والخدمات ويهدف البنك في سياسة التعامل هي مساعدة المواطنين للتخفيف عن كاهلهم في ما يخص المعيشة سواء بقروض ترميم أو زواج أو قرض سيارة وبمساهمة البنك في هذه الخدمات والتمويل يساهم في المصلحة العامة للمجتمع وأيضاً المواطنين .