نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة دخول نظام فارس Faris .. خدمات المعلم والإداري عبر وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس بالسعودية يعد من الأنظمة الإلكترونية ذات طابع هام لجميع الأفراد المنسوبين الي العملية التعليمية، وينفرد نظام فارس بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يحتاج إليها الأفراد العاملين بالجهة التعليمية سواء معلمين أو إداريين تابعين لوزارة التعليم السعودية، ومن خلال موقع فارس يمكن تسجيل جميع الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها من قبل كل معلم ومعلمة، ويعد النظام الإلكتروني فارس هام جداً لجميع الكوادر التعليمية لما يقدمه من خدمات إلكترونية ذاتية لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة بالربط مع المؤسسات التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، ويوفر نظام فارس الوقت والجهد وتنفيذ جميع الخدمات التعليمية بسهولة، ويتم استخدام نظام فارس بالسعودية إلكترونياً لجميع الخدمات والقضايا التعليمية المختلفة.

خدمات نظام فارس الإلكترونية

يقدم نظام فارس بالسعودية عدد من الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها قطاع كبير من الإداريين والمستخدمين المقيدين لدي وزارة التعليم السعودية، وفيما يلي بعض خدمات نظام فارس التعليمي:

تقديم طلبات الإجازات.

تقديم طلب إبلاغ لحظي بعد قضاء الإجازة.

تقديم طلب الحصول علي البدلات الخاصة بالعاملين بالجهات التعليمية.

تقديم طلب خاص بقطع الإجازات الحاصل عليها كل شخص.

تقديم طلب لمد فترة الإجازة.

التعرف علي نظام الترقيات السنوي.

تقديم طلب خاص بإلغاء إجازة سنوية.

تقديم طلب الحصول علي تقاعد مبكر.

توفير إمكانية إدراج الدورات التدريبية عبر نظام فارس.

تقديم طلب تحويل من وظيفية إدارية الي وظيفية تعليمية والعكس.

الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس

وزارة التعليم بالسعودية وفرت إمكانية الاستعلام عن العلاوة السنوية والبدلات السنوية عبر خدمات نظام فارس الإلكتروني، ويتم الاستعلام ببعض الخطوات السهلة كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لموقع فارس.

يتم اختيار الخدمات الذاتية بالموقع.

يتم إدراج رقم الهوية الوطنية وكذلك الرقم السري.

اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب والبدلات والعلاوات.

الضغط علي خدمة العلاوة السنوية للعام الحالي.

طريقة التقديم علي إجازة في نظام فارس

الدخول علي موقع فارس التابع لوزارة التعليم السعودية.

اختيار الخدمات الذاتية للعاملين بقائمة الخدمات الرئيسية.

اختيار خدمة الطلبات الشخصية.

يتم اختيار طلب إجازة خاصة.

تحديد مدة الإجازة ونوعها وتاريخ بداية وانتهاء الإجازة.

الضغط علي إشارة احتساب مدة الإجازة.

إرسال كافة المستندات في حالة طلبها من خدمة التقديم علي الإجازة من موقع فارس.

الضغط علي تنفيذ الطلب.

إخلاء طرف من جهة العمل عبر نظام فارس

يتم الدخول علي نظام فارس الإلكتروني.

اختيار الخدمات الذاتية من خلال صلاحية المدير فقط.

التوجه الي قائمة خدمات المدير، ثم الضغط علي إخلاء طرف عاملين.

تسجيل اسم المعلم أو الإداري، ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بكل شخص.

الضغط علي تنفيذ إجراء إخلاء طرف.

تسجيل الدخول الي خدمات نظام فارس

من أجل الاستعلام عن العلاوات والراتب والأداء الوظيفي ونظام الترقيات أو لاستخدام خدمات نظام فارس المختلفة، يجب إتباع الآتي:

يتم استخدام خدمات نظام فارس من خلال الدخول علي: موقع فارس.

الدخول باسم المستخدم سواء إداري أو مُعلم، ثم كلمة المرور.

الضغط علي تسجيل الدخول لتنبثق الصفحة الشخصية الخاصة بكل موظف.

اختيار الخدمة الذاتية التي يستعلم عنها كل شخص.

رقم الاتصال بالدعم الفني لنظام فارس

قد يواجه كل موظف أو معلم أو المسئول المدير أو أي شخص من العاملين بالوظائف التعليمية المختلفة والمسجلين بنظام فارس، بعض المشاكل التقنية أو وجود صعوبة في تنفيذ أحد الخطوات الإلكترونية للحصول علي أحد خدمات نظام فارس، فيمكن الاتصال برقم خدمة عملاء نظام فارس من خلال الاتصال علي الرقم التالي “19996” وهو الرقم الموحد للدعم الفني لنظام فارس.