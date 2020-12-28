نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لنتائج الطلاب ١٤٤٢ خطوات تسجيل ولي الأمر للاستعلام عن الدرجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث عبر محرك جوجل لدخول رابط نظام نور لنتائج الطلاب ١٤٤٢ بعد أن انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعديد من المراحل التعليمية بالمملكة وفق نظام التعليم عن بُعد الذي تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري، وأثبت فعالية كبيرة جدًا ونجاح غير متوقع، ويتسائل الجميع في الفترة الحالية لمعرفة خطوات استخراج النتائج والتي يقدمها موقع نور الإلكتروني الذي يُعد من أشهر المنصات الإلكترونية السعودية التابعة لوزارة التعليم، والتي تحتوي على قاعدة بيانات يستطيع من خلالها الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بأبنائهم في كافة المراحل الدراسية المختلفة.

نظام نور لنتائج الطلاب ١٤٤٢

بدأت منصة نور الإلكترونية رفع نتائج الطلاب بعد أن تلقوا اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتحديدًا للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر الموقع، حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات التي من بينها إعلان النتائج الشهرية والنهائية، وليس هذا فقط بل يسمح موقع نور الإلكتروني بمُتابعة الطلاب وتقديم خدمات عديدة للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، حيث أتاح لأولياء الأمور إمكانية مُتابعة أبنائهم من خلال تسجيل حساب خاص بكل طالب وكود مُحدد دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

خطوات الاستعلام عن النتائج

يمكن لكافة الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية استعلام نتائج نور 1442 باستخدام موقع نور الإلكتروني، وذلك عن طريق :

الدخول على رابط موقع نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم أو الطالب.

كتابة كلمة المرور والرمز التأكيدي الظاهر على الصفحة.

تسجيل الدخول للوصول إلى نظام نور للنتائج.

الضغط على كلمة التالي وبعدها تسجيل الحساب ليتم فتحه تلقائيًا عند كل دخول للمستخدم.

البحث عن النتائج للطلاب برقم الهوية.

مميزات نظام نور الإلكتروني

يتميز نظام نور بتقديم العديد من الخدمات للطلبة والطالبات والتي من بينها الاستعلام عن النتائج الخاصة بالاختبارات الشهرية والربع سنوية والاختبارات الخاصة بأداء الطلاب ومستوياتهم أثناء الدراسة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأولياء الأمور بتسجيل الطلاب الجُدد في الصفوف الدراسية سواء رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي توفيرًا للوقت والجهد.

يُتيح نظام نور أيضًا إمكانية الإطلاع على كافة الأخبار الجديدة التي تخص الدراسة والعملية التعليمية بداخل المملكة، ومُتابعة عمليات التسجيل ومواعيد الاختبارات وعرض النتائج عبر الموقع مباشرة.

استخراج الشهادة من نظام نور

يُمكن لأولياء الأمور والطلبة والطالبات التعرف على النتائج واستخراج شهادة بالدرجات بعد التحديثات الأخيرة التي شهدتها منصة نور الإلكترونية مما تُسهل عليهم الوصول إلى الإشعارات الخاصة بالدرجات بمجرد أن يتم تسجيل الدخول إلى الحساب، علمًا بأن تلك الخدمة لا يتم إعتمادها إلا بعد أن تعتمد المدارس الدرجات بصورة نهائية وتقوم برفعها عبر الموقع، ويمكن استخراج الشهادات من نظام نور ومعرفة الدرجات عن طريق:

تسجيل الدخول لنظام نور حساب ولي الأمر.

اختيار حساب ولي الأمر، وسوف تظهر الواجهة الرئيسية التي تحتوي على إشعار نتيجة الفصل الدراسي الأول.

يتم الضغط على الإشعار وسوف يظهر أسماء الأبناء المُسجلين على حساب ولي الأمر.

تحديد اسم الطالب المُراد الاستعلام عن نتيجته وطباعة الشهادة له.

الضغط على أيقونة إشعار نتيجة الطالب.

إذا كانت النتائج مُكتملة ومتواجدة يتم تحديد الفصل الدراسي سواء الأول أو الثاني.

وتظهر النتائج بعد ذلك مُباشرة.

تسجيل الطلاب الجُدد بنظام نور

تُعد خدمة تسجيل الطلاب الجُدد سواء برياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي من أهم الخدمات التي يبحث عنها أولياء الأمور، والتي أصبحت مُتاحة عبر الموقع دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، حيث يُقدم الموقع تلك الخدمة بناء على جدول زمني يتم الإعلان عنه في وقتها، ويمكن التسجيل من خلال استخدام حساب ولي الأمر باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى خدمات نظام نور.

فموقع نور يُعد حلقة الوصل الهامة بين ولي أمر الطالب وبين الطالب والمعلم، وأيضًا التواصل مع المديرين والمعلمين لكي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، فهو يخدم الطالب في كافة الأمور التي يحتاج إليها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمعلمين سواء التقديم على الإجازات أو متابعة الغياب والحضور وغيرها.