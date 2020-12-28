نظام فارس الخدمة الذاتية جديد 1442 خطوات ارسال بيانات التطوير المهني للمعلمين

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عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية جديد 1442 يُعد أحد أهم الخِدْمَات السُّعُودية الخاصة بالأفراد العاملين في قطاع التعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية، حيث ينطوي هذا النظام على الحصول على عدد هائل من الخِدْمَات الإدارية المهمة سواء للمديرين أو الموظفين والمعلمين والمعلمات والعاملين والإداريين المنتمين إلى العملية التعليمية، ولقد تم مؤخرًا إطلاق وتفعيل خدمة أخرى عبر النظام وهي إرسال بيانات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات وسوف يتم توضيح ذلك مع بعض المعلومات الأخرى عن نظام فارس وخدماته بالتفصيل لاحقًا.

نظام فارس الخدمة الذاتية جديد

تُجدر الإشارة إلى أن نظام فارس قد جاء ليخدم فئة مُحددة من أبناء المملكة المنتسبين إلى الوظائف المختلفة في العملية التعليمية وهم (الإداري، المعلم، العامل، المستخدم)، من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بالخدمات المختلفة خاصهم من الجهات المسؤولة، وتتلخص خِدْمَات نظام فارس الخدمة الذاتية الإدارة العامة فيما يلي:

خِدْمَات المُديرين: تقديم طلب بدل موظف. الإبلاغ عن غياب أحد الموظفين. رفع مُباشرة لموظف. إجراء استعلام عن الموظفين وطلباتهم.

خِدْمَات الموظفين: تقديم أي من هذه الطلبات: (طلب إجارة، طلب مباشرة بعد انتهاء الإجازة، قطع أو تمديد إجازة، إلغاء الإجازة أو تعديل مدتها، تقديم طلب تقاعد). تقديم استعلام عن: (السجل التاريخي للعامل أو الموظف، كشف الراتب، استخراج البيانات الأساسية للموظف، الاستعلام عن الطلبات المعلقة، الاستعلام عن بيان الانتداب أو بيان خرج الدوام).



خطوات ارسال بيانات التطوير المهني فارس

لقد تم الإعلان عبر وزارة التعليم السُّعُودية وإدارة نظام فارس السُّعودي والقائمين عليه أيضًا عن أنه قد تم توفير وتفعيل نظام جديد خاص بالمعملين والمعلمات وهو الخاص بإرسال بيانات الأنشطة التطويرية عبر الموقع أون لاين بدلًا من الذَّهاب إلى الجهة الحكومية المختصة بهذا الأمر؛ وذلك في ظل انتشار الوباء والحرص على حماية المواطنين من الإصابة، وفيما يخص خطوات ارسال بيانات التطوير المهني عبر نظام فارس الخدمه الذاتيه جديد للمعلمين والمعلمات؛ فهي تتلخص فيما يلي:

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسة؛ يتم الضغط على (صَلاحِيَة الخدمة الذاتية).

الذَّهاب إلى (بيانات أنشطة التطوير المهني).

إدخال اسم الدورة التدريبية أو النشاط الذي قد حصل عليه المعلم أو المعلمة، وتشمل تلك الأنشطة الحقائب البحثية وأوراق العمل وورش العمل والدراسة والكورسات التدريبية وغيرهم).

ويجب أيضًا تدوين اسم المركز الذي تم الحصول على الدورة منه (ويجب أن يكون معتمد).

إدخال أي بيانات أخرى مطلوبة، ثم الضغط على إرسال.

نظام فارس ارسال بيانات التطوير المهني برقم الهُوِيَّة

يُذكر أن عمية ارسال بيانات التطوير المهني عبر نظام فارس تتطلب إدخال بعض البيانات الخاصة بمعلمي السُّعُودية بالطريقة التالية:

فتح نظام فارس عبر الرابط الرسمي وتسجيل الدخول.

الولوج إلى الجزء الخاص بـ (الأنشطة المهنية للمعلمين).

إدخال اسم المعلم كاملًا.

إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمعلم.

إدخال أي بيانات شخصية أخرى يطلبها النظام.

ثم إرسال الطلب، لتتم مراجعته بواسطة القائمين على النظام.

موعد ارسال أنشطة التطوير المهني للمعلمين فارس

يُذكر أن نظام فارس السعودي لتقديم الخِدْمَات إلى أفراد المهن التعليمية وخصوصًا المعلمين؛ قد أعلن أن موعد بَدْء إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات سوف يكون في مدة زمنية قدرها أربعة أيام فقد تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12-5-1442 هـ الموافق 28-12-2020م وتستمر حتى يوم 16-5-1442 هـ أيضًا.

ولقد أشار السيد محمد زارع المختص بشؤون المعلمين بالمملكة العربية السُّعُودية إلى ضرورة أن يقوم معلمين ومعلمات المملكة وجميع شاغلي الوظائف التعليمية بإرسال البيانات خاصتهم إلى الرؤساء المباشرين؛ من أجل مطابقتها ومن ثم اعتمادها، ولقد أوضح أيضًا أن مدّة الاعتماد سوف تستمر بداية من يوم 12 جُمادى الأولى 1442 وحتى الـ 17 من شهر رجب 1442 هـ.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

في حالة عدم وجود حساب سابق على نظام فارس السعودي؛ فعلي المستخدم أن يقوم بـِ تسجيل حساب جديد عبر الخطوات التالية الذِّكْر:

الدخول مباشرةً إلى صفحة التسجيل في فارس الخدمة الذاتية لأول مرة

تحديد إنشاء مستخدم جديد New user creation.

إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية للمستخدم.

إدخال رَقْم الايبان الخاص بالحساب البنكي الذي ينزل عليه راتب المستخدم.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

إدخال رَقْم الهاتف.

كتابة رمز التحقق.

وأخيرًا؛ الضغط على زر Submit، من أجل استكمال عملية التسجيل بنجاح والصورة التالية توضح ذلك:

طريقة ادخال الاجازة الاضطرارية في نظام فارس

تُجدر الإشارة إلى إن طلب إجازة مرضية يُعد من الخِدْمَات الذاتية المتاحة عبر نظام فارس يمكن الحصول عليها كما يلي: