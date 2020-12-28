نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الجديد ۱٤٤۲ وزارة التعليم دخول الخدمة الذاتية فارس Faris الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الجديد وزارة التعليم 1442 من المنصات الإلكترونية الأكثر بحثاً والمخصصة لمنسوبي المؤسسات التعليمية، حيث تم اعتباراً من أمس الأحد 12/ 5/ 1442 هـ،الموافق 27 / 12/ 2020 م، تسجيل الدخول على موقع فارس لإرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، بإرسال البيانات الخاصة في الفترة من يوم (12- 16) من شهر جماد أول لعام 1442 هـ إلى لرئيس المباشر لاعتمادها، وتكون فترة الاعتماد لأنشطة التطوير المهني وفق ما أكده المختص بشئون المعلمين “محمد الزراع” في الفترة من 12/ 5/ 1442 هـ وحتى 9/ 7/ 1442 هـ، كما تشتمل منصة فارس الإلكترونية الكثير من الخدمات التابعة لنظام الخدمة الذاتية فارس للموارد البشرية، ولهذا نوضح لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري المهتم بتقديم شروحات لخدمات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وكافة الجهات التي تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة عن كيفية التسجيل في الخدمة الذاتية Faris 1442، وما هي الخدمات الإلكترونية المتاحة لكل من (المعلم-الإداري- المستخدم- العامل) بالمنظومة التعليمية.

نظام فارس الجديد ۱٤٤۲ وزارة التعليم

موقع فارس الخدمة الذاتية من ضمن منصات وزارة التعليم الإلكترونية، والذي يُعد ضمن أنظمة فارس الموارد البشرية، ويختص بمجموعة من الخدمات للعاملين بالمنظومة التعليمية، وهذا ما تنتهجه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من استخدام الخدمات الرقمية وفقا لرؤية المملكة (2030)، ولذلك تقدم الكثير من المنصات التابعة لها لسهولة التواصل بين المؤسسات التعليمية، مثل نظام نور الذي يتم من خلاله حصول الطلاب على النتائج، والمعلمين يقوم بالتسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي، وللاستفادة من موقع فارس الخدمة الذاتية في تقديم الطلبات أو الاستعلامات المتاحة لابد من تسجيل عضوية والدخول عليها بطريقة إلكترونية لا تحتاج إلى الذهاب للإدارة المختصة.

طريقة التسجيل في رابط نظام فارس الجديد

بسهولة يتم الدخول على رابط الخدمة الذاتية فارس، من موقع وزارة التعليم ويتضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة ليس فحسب نظام فارس، بل به نظام راسل، وعين لخدمات المعلم، ويوجد خطوات التسجيل لأول مرة في فارس، والدخول للخدمة الذاتية، ورابط تفعيل التحقق الثنائي مع شرح خطوات التفعيل بملف بصيغة (pdf)، كما يظهر بتلك الصورة.

خطوات التسجيل في نظام فارس ۱٤٤۲

التسجيل لأول مرة في فارس الخدمة الذاتية يحتاج من راغبي التسجيل الضغط على الرابط السابق ثم الضغط على رابط (التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية-فارس) وسيتم تحويلكم إلى صفحة تعبئة البيانات في حالة تسجيل مستخدم جديد، أو تنشيط مستخدم، وكذلك يمكن إعادة تعيين كلمة المرور أو تغييرها، كما يعتمد التسجيل في الأساس على رقم الجوال يرسل إليه رمز التفعيل للحساب، والتسجيل يتطلب تعبئة بيانات تلك الصورة.

كما يظهر بالصورة يوجد اختيار التظليل على دائرة (1) إنشاء مستخدم جديد (New User Creation).

يتطلب التسجيل الجديد كتابة المعرف الوطني

والآبيان الذي ينزل عليه الراتب

ثم البريد الإلكتروني

ورقم الهاتف

وكتابة الرمز المرئي بالصورة (53150)

ثم الضغط على زر إرسال

يرسل لك رسالة تفعيل على هاتفك

فيديو شرح التسجيل عبر فارس الخدمة الذاتية

طريقة إرسال البيانات في نظام فارس 1442

يتم إرسال أنشطة التطوير المهني والتي تشمل ( حقيبة- درس- ورشة عمل- دورة- ورقة علمية) في المدة المقررة من خلال الدخول إلى حساب الخدمة الذاتية فارس، من الضغط على (الدخول للخدمة الذاتية) ويتم تحويلك إلى صفحة تعبئة نموذج الدخول من اسم المستخدم وكلمة السر، ووضع الرمز المرئي، ثم زر دخول (Login).

يتم الدخول على صلاحيات الخدمة الذاتية

ثم بيانات الأنشطة للتطوير المهني

وتعبئة اسم الدورة أو النشاط المهني

ثم وضع اسم جهة منح النشاط

ثم زر إرسال للموافقة

خطوات تعديل بياناتي في موقع فارس وزارة التعليم

يتم تعديل البيانات لمنسوبي التعليم من دخول الخدمة الذاتية فارس من الموقع الإلكتروني، والذهاب لصفحة تعديل بياناتي.

الضغط على صلاحية بياناتي

ثم اختيار البيانات الشخصية

وهنا يمكنك إضافة بيانات أو حذف بيانات

وبعد الانتهاء من تعديل البيانات يتم التأكيد للبيانات المدخلة

ثم الضغط على تنفيذ

رقم فارس الموحد 1442

وضع موقع فارس الخدمة الذاتية رقم الدعم الفني لنظام فارس وهو مركز الاتصال الموحد على رقم (19996)، ويمكن تحديث رقم الهاتف السابق تسجيله على موقع فارس بالاتصال على هذا الرقم، كما يرسل منه رسالة لتأكيد التسجيل في الموقع، أو تنشيط المستخدم، وكذلك للتحدث إلى خدمة العملاء.

خدمات نظام فارس للموظف

يقدم نظام فارس خدمات تقديم طلبات من الموظف للجهات المعنية، كما يمكنه الاستعلام عن كشف الرواتب، والطلبات المقدمة منه ولمتابعة الخدمات التي يقدمها موقع فارس للموظف من الدخول على الموقع الرسمي Faris.

ويقدم كذلك عبر نظام فارس وزارة التعليم 1442 خدمات متاحة للمدير من تقديم طلبات وهي:

رفع مباشرة لموظف بسبب الغياب

وإبلاغ عن غياب الموظف

وطلب بدل لموظف

كما للمدير خدمة الاستعلام عن الموظفين والطلبات المقدمة منهم.

نظام فارس تعريف بالراتب

يتم استخراج تعريف بالراتب عبر رابط موقع فارس الجديد 1442 ضمن الخدمات المتاحة للموظف من استخراج كشف الرواتب، والتي تتم بسهولة بعد دخول الخدمة الذاتية فارس ببيانات الدخول لاسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي، ثم الضغط على صلاحية الخدمة الذاتية ومنها يتم اختيار الرواتب والبدلات، ثم اختيار تعريف الراتب، وتعبئة البيانات (نوع التعريف- نوع واسم الجهة المرسل إليها- ثم اللغة المطلوبة)، ثم اختيار تحميل تعريف الراتب.

خدمات كثيرة يقدمها نظام فارس الجديد 1442 وزارة التعليم السعودية لمنسوبي المؤسسات التعليمية لإجراء الخدمة بطريقة إلكترونية سهلة عن طريق فارس الخدمة الذاتية.