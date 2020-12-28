نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صدور نتائج اختبار الرخصة المهنية ١٤٤٢.. عبر etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية 1442؟ حيث يُعد اختبار الرخصة المهنية، من أهم الاختبارات التي تساهم في رفع كفائة العمل عند المعلمين، كما تعمل على تحسين جودتهم ومهارتهم وقدراتهم التعليمية، هذا الاختبار يُعد مطلب أساسي في الحصول على الترقية التي تهم كل معلم ومعلمة، يشتمل هذا الاختبار على جزئين، أحدهم: اختبار عام يشمل جميع المعلمين وأخر تربوي خاص يختص به كل معلم لمفاهيم تختص ببنيته، والتي يبلغ عددها نحو 38تخصص تعليمي. موعد نتائج الاختبارات المهنية حددت الهيئة موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية المعتمدة للمعلمين وإصدار الرخصة وذلك في 30/5/2021.

المعتمدة للمعلمين وإصدار الرخصة وذلك في 30/5/2021. كما يمكنك تسجيل رابط الدخول لعمل الرخصة المهنية عبر منصة الخاص المهنية

وعليك بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم السر وتتبع الخطوات، حتى تحصل على الرخصة المهنية. اختبار الرخصة المهنية تم اعتماد هذا الاختبار بقرارٍ من قِبلِ إدارة هيئة التدريب والتعليم، وذلك في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة الموافق 14/11/1440، من الدورة الأولى للاختبار

والذي يوافق أيضاً 17/7/2019، وقد اعتمدت هذه الهيئة هذا الاختبار مرةً ثانيةً في عام 2020في تاريخ 8/11/1441هجرياً، والذي يوافق 29/6/2020

كما وضحت وزارة التعليم السعودية عدة معايير ومسارات مهنية للمعلمين، فأصبحت شغلهم الشاغل لمعرفتها وممارستها وذلك تباعاً لمهنية التعليم

ويتم تحديد ذلك وفقاً لمعايير ومسارات مهنية صادرة من الهيئة

كما ان هناك معايير مهنية تخصصية، يهتم بها معلمي ذو المهنة المتخصصة، ويبلغ عددها نحو 38 تخصصاً. الاختبارات المعتمدة لمهنة المعلمين هناك نوعين من الاختبارات تم اعتمادهم من قبل الوزارة لهيئة المعلمين. الأول اختبار تربوي عام : هذا الاختبار يشمل جميع المجالات التربوية العامة، والتي تشترك فيها جميع التخصصات المهنية التابعة للتعليم، فتتضمن القيم والمسؤوليات، والمعرفة المهنية والممارسة المهنية و تُقاس هذه الاختبارات بمعايير مختلفة تماماً عن المعايير التخصصية، فهي تلتزم بالقيم الإسلامية الوسطى

كما تُقاس أيضاً بالتطور المهني الدائم والمستمر

وكذلك بالتطور في التفاعل المهني بين المجتمع والتربويين

و تُقاس بمعرفة التعليم وتعلمه، والإلمام بالمهارات اللغوية

ومعرفة التخصص وطريقة تدريسه

كما تُقاس أيضاً بتهيئة بيئات التعلم، وفاعليته ودعمه

كذلك تقاس أيضاً بالتخطيط الصحيح للتعليم و تدريسه

كما تقاس أيضاً بالتقويم الصحيح و معالجة التطور الدائم لمهنة التعليم. 2. الثانية الاختبار التخصصي : وتغطي هذه الاختبارات المعايير المهنية الخاصة بالتخصص، وبذلك يكون المعلم لديه دراية كافية بالطرق الصحيحة التي ترفع من شأن التعليم والمتعلمين.

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