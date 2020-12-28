سجل الآن.. منصة مدرستي السعودية وحل مشاكل دخول الاختبارات ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي السعودية منصة تعليمية حكومية أطلقتها وزارة التعليم السعودية لاستكمال المسيرة التعليمية عن بعد إلكترونياً من خلال المنصة عبر شبكة الانترنت، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بالعديد من التعديلات على مدار الفصل الدراسي الأول وذلك بهدف مساعدة الطالب على ممارسة اليوم الدراسي من المنزل والحصول على كافة المعلومات بسهولة، وكذلك التواصل بين الطالب والمعلم من خلال شاشة الهاتف أو الحاسوب، وقد نجحت الوزارة في تطبيق وإنجاز هذا الهدف، حيث تم الفصل الدراسي الأول من خلال الدراسة عبر المنصة وكذلك عقد العديد من الاختبارات التجريبية لتدريب الطلاب على شكل الاختبار. خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية يبحث العديد من طلاب المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي السعودية، وذلك مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الأول أولاً يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا الرسمي على جهازه الخاص

بعد ذلك يقوم الطالب بإنشاء حساب خاص جديد على تطبيق توكلنا الحكومي

ثم يتوجه إلى أيقونة حسابي الموجودة أعلى الصفحة ويقوم بالضغط عليها

بعد ذلك يقوم بالتوجه أسفل الصفحة ويقوم بالضغط على بيانات منصة مدرستي التعليمية

ستظهر صفحة بها كافة الأسماء الموجودة على المنصة

يقوم الطالب بتحديد الاسم الخاص به ثم تحديد كلمة السر الجديدة

بعد ذلك يقوم الطالب بالتوجه إلى منصة مدرستي ويقوم بالضغط على تسجيل دخول الطالب

وأخيراً يقوم بكتابة الاسم وكلمة السر

بذلك يكون الطالب قد أتم تسجيله داخل المنصة التعليمية. كيفية حل بعض مشكلات دخول اختبار الفصل الأول إذا ظهرت لك جملة ليس لديك إذن لفتح النموذج ذلك يدل على وجود خطأ وهو أن جهازك مسجل بعنوان بريد مختلف، والبريد الذي أدخلته غير صحيح، أو أنك سجلت في حساب مدرسة أخرى.

وفي حالة ظهور لا يمكن الرد على هذا النموذج الآن قم بالضغط على كلمة اختيار، فهذا يدل أن وقت الاختبار لم يبدأ أو انتهى وقته

وإذا ظهرت لك جملة هذا النموذج مغلق الآن، يدل ذلك أن المعلم قد أغلق هذه الصفحة ولا يمكنك الدخول إليها في الوقت الحالي.

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