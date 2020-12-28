رابط نتائج اختبارات الفصل الأول ١٤٤٢ عبر نظام نور.. Noor.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتائج اختبارات الفصل الأول لنظام نور التعليمي لعام 1442، يُعد نظام نور الإلكتروني من أهم المنصات التعليمية التي قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاقها، كما عملت الوزارة على تطويرها بشكلٍ كبير لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على تحصيل المادة العلمية بشكل آمن، وكذلك المحافظة عليهم وحمايتهم من أي مخاطر بسبب ما تمر به البلد في هذه الآونة، فحرصت الحكومة السعودية بتجهيز أكثر من منصة تعليمية من ضمنها هذه المنصة، حتى يستفيد منها الجميع دون الحاجة للذهاب إلى المدارس الحضورية أو الجامعات، ويتم الإعلان عن نتائج اختبار الطلاب عبر هذه المنصة في الحال.

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

وعملت مؤخرا وزارة التعليم بالسعودية على إطلاق منصة نور كنظام تعليمي جديد حتى يستفيد منه جميع الطلاب، فهذه المنصة ضرورية جداً، حيث يستطيع الطلاب من جميع المراحل الحصول على نتائجهم، ويقوم الطالب بإرسال رقم الهوية الخاصة به، عبر الموقع المخصص لهذه المنصة، وبذلك يستطيع طلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية الحصول على جميع نتائجهم بكل يسر، وحرصت الحكومة السعودية على السعي في توفير هذا المجال، وإتقانه بشكل صحيح للحصول على أكبر استفادة منه، وعندما وجدت الحكومة استفادة كبيرة من هذه المنصة، قامت بإطلاق أكثر من منصة تعليمية أخرى.

رابط منصة نور السعودية

قامت وزارة التعليم بتوفير هذه المنصة التعليمية، لتعليم الطلاب في المنزل

حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بدراستهم من خلال كتابة البيانات الخاصة بهم السابق ذكرها

ثم يقوم بالدخول على منصة نور، وتتبع خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الأول.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1442

عند الحصول على نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي على الطالب أن يتبع هذه الخطوات التالية: