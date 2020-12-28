نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كیفیة اعتماد أنشطة التطویر المهني للمعلمین نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات اعتماد أنشطة التطوير المهني لجميع المعلمين والمعلمات من خلال المنصة الإلكترونية فارس، حيث أعلنت وزاره التعليم عن الخطوات الواجب القيام بها من أجل اعتماد أنشطة التطوير الخاصة بكل معلم ومعلمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق أنشطة التطوير المهني وباقي الخدمات خلال الأيام القليلة الماضية، وتزامنا مع هذا يواصل المعلمون البحث عن طريقة اعتماد أنشطة التطوير المهني ، حيث سيتم توضيح ذلك عبر خطوات سنذكرها لاحقا. اعتماد أنشطة التطوير المهني للمعلمين بواسطة نظام فارس الخطوة الأولى نقوم بالعبور إلى موقع نظام فارس المتوفر في الفقرة القادمة

المتوفر في الفقرة القادمة الخطوة الثانية نقوم بالتوجه إلى طلبات اعتماد الأنشطة عبر القائمة المنسدلة وهي قائمة العمل

بعد ذلك تكون التوجه إلى الواجهة الرئيسية للطلبات المرسلة

سيتم إظهار الصفحة الرئيسية ويكون فيها طلب اعتماد التطوير المهني للمعلمين

نقوم الآن بكتابة الملاحظات التي يجب على الموظف تعديلها

وعند الانتهاء نضغط على أيقونة التنفيذ. استكمال خطوات تأكيد أنشطة التطوير المهني للمعلمات والمعلمين بعد الضغط على كلمة تنفيذ نقوم بالتوجه إلى أيقونة اعتماد بشرط أن تكون عملية الاعتماد انتهت من طرف المدير

الآن ستظهر الصفحة الرئيسية وتحتوي على طلبات الاعتماد بالكامل

ثم نقوم بالنقر على تفاصيل معلومات النشاط المكتوبة باللون الأخضر أسفل طلب اعتماد أنشطة التطوير المهني

ستظهر واجهة البيانات المتعلقة بالأنشطة التطويرية

قم الآن باختيار الإجراء المناسب في كل النشاطات سواء كان “معاد للتعديل أو بالقبول أو بالرفض”. كيف نقوم بإرسال أنشطة التطوير المهني في بوابة نظام فارس الإلكترونية الخطوة الأولى نعبر إلى بوابة فارس edu.moe.sa الخدمة الذاتية للمعلم انقر على صلاحية الخدمة الذاتية قم بالضغط على بيانات الأنشطة التطويرية المهنية توجه إلى خيار طباعة من خيارات المتصفح قم بحفظ الملف كملف بي دي إف pdf في حال لزمك الملف مستقبلا قم بتحويل الصورة إلى ملف pdf من خلال أحد مواقع تحويل الصور إلى بي دي اف pdf قم بدمج الشهادات في ملف بي دي اف واحد وقم بتحميله فوراً يتم استخدام الشهادات عند بدء إرسال الأنشطة التطويرية.

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