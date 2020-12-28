نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الحرس الوطني السعودي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية.. وهنا الأوراق المطلوبة لحضور المقابلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحرس الوطني السعودي 1442 ونتائج القبول والترشيح قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية خلال الساعات الماضية، وهذا بعدما أعلن الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن حاجته لعدد من الشباب من أجل شغر بعض الوظائف الإدارية المتاحة في كافة القطاعات وذلك ضمن سلم رواتب الموظفين لكل الخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة على أن تتم عملية التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.

وظائف الحرس الوطني السعودي 1442

أكد الحرس الوطني السعودي عن وجود بعض الوظائف الإدارية الشاغرة لديه والتي يتم التقديم عليها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم قد تم الإعلان عن أسماء عدد كبير من المرشحين الذي يجب عليهم الذهاب إلى مركز التدريب والتخطيط في مدينة الملك عبد العزيز من أجل إجراء المقابلات الشخصية ومن ثم تحديد أسماء المقبولين في وظائف الحرس الوطني السعودي لعام 1442 وهذا على أن تتم المقابلات الشخصية في يوم الأحد 30 محرم المقبل.

شروط التقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي 1442

قالت الجهات المسؤولة في الحرس الوطني بأنه توجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على الوظائف الإدارية الشاغرة داخل قطاع الحرس السعودي في الفترة المقبلة، وقد جاءت أبرز تلك الشروط والمتطلبات على هذا النحو التالي:

حضور المرشح المقابلة الشخصية رفقة بطاقة الهوية الوطنية.

يجب إحضار السيرة الذاتية باللغة العربية.

إحضار كافة الأوراق المطلوبة والتي يأتي على رأسها أصل شهادة التخرج وكذلك معادلة التعليم والسجل الأكاديمي.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية قد أكدت بأنه في حالة وجود أي استفسار من قبل المرشحين لوظائف الحرس الجمهورية يجب التواصل مع الرقم التالي 4912222 أو عبر البريد الإلكتروني للوزارة.