نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نور الرسمي للاطلاع على نتائج الاختبارات النهائیة sa.noor.. عبر رقم الهویة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط موقع نور لإصدار نتيجة الاختبار النهائي بالهوية، حيث أكدت وزارة التعليم السعودية عن أنها تنوي نشر نتائج الاختبارات النهائية الفصل الأول عبر نظام نور التابع لها، ويكون ذلك من خلال رقم الهوية ورمز التحقق، وبالتزامن مع بقاء عدة أيام على بداية نشر نتائج اختبار الفصل الأول يترقب الملايين من الطلبة صدور نتائجهم والاطلاع على مستوياتهم الدراسية في نهاية الفصل الأول.

رابط موقع نور نتائج اختبار الفصل الأول بالهوية

بخصوص موعد صدور نتائج الاختبار النهائي للمرحلة المتوسطة والثانوية سيتم الإعلان عنها يوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى، والذي يصادف يوم 31 من شهر كانون الأول ديسمبر 2020 أي آخر يوم من سنة 2020، على أن يتم إعلام الطلاب والطالبات قبل الوقت من خلال موقع وزارة التعليم السعودية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات فيها، وبواسطة الخطوات القادمة سنتعرف على كيفية استخراج نتائج الاختبارات برقم الهوية.

كيف اعرف نتيجتي في الاختبار عبر نظام نور

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع نور الإلكتروني

الإلكتروني ثم تضيف اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور

نضغط الآن على حقل الدرجات وبعدها نختار التقارير

انقر على أيقونة كشف الدرجات وأكمل إضافة بياناتك المتمثلة بالصف والمادة والقسم وغيرها

قم بمراجعة البيانات وأعد تكرارها للتأكد منها

ستظهر الآن نتيجتك بعد عدة ثواني وهي تحوي كافة الدرجات المرصودة لكل طالب، ويمكن تغيير المادة من خلال ذات الخطوات التي قمت بها سابقا.

كيفية الحصول على نسبة الطلاب عبر نظام نور

بعد التوزيع الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل وزارة التعليم بهذا الموسم التعليمي الاستثنائي، فقد طبقت الوزارة تحديث خاص بتوزيع الدرجات النهائية والنسب في نظام نور منذ فترة، ويتم التعرف على كافة النسب المعتمدة في بوابة نور لجميع المواد الدراسية للطلبة في المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة عبر الخطوات الآتية: