نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طریقة كشف نتائج الاختبارات النهائیة عبر منصة مدرستي schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم كشف نتائج الاختبارات النهائية منصة مدرستي البوابة التعليمية السعودية، حيث يتطلع الكثير من الطلب في هذه الأوقات معرفة الخطوات التي يقومون بها للاطلاع على نتيجة الاختبارات الفصلية لهذا الفصل الأول من خلال بوابة نور والثاني من عن طريق منصة مدرستي، ومؤخرا أصبح بالإمكان الآن التعرف على نتائج اختبارات الفصل الأول عبر بوابة مدرستي من خلال بعض الخطوات بواسطة جهاز الكمبيوتر، هذا وتستمر الاختبارات حتى الخامس عشر من هذا الشهر جمادى الأول، على أن يتم إصدار النتائج مباشرة في ذات اليوم.

نتائج الاختبارات النهائية منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم السعودية الخطوات اللازمة لـ استخراج نتائج اختبارات الفصل الأول للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، حيث يمكن ذلك من خلال منصتين إلكترونيتين الأولى بوابة نظام نور والثانية منصة مدرستي التعليمية ، ويمكن التعرف عل طريقة الحصول على نتيجة الاختبار في نظام نور ، كما يمكن من خلال الفقرات القادمة التعرف علي كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي.

شرح الاستعلام عن نتائج الاختبارات في منصة مدرستي

أولا نقوم بالدخول إلى حساب الطالب في بوابة مدرستي schools.madrasati.sa

الخطوة الثانية من هذا الشرح نقوم بالتوجه إلى كلمة التقويم ومن ثم اضغط عليها

في الخطوة الثالثة افتح الصفحة التالية ستجد عدة إشعارات خاصة في الفصل الدراسي الأول قم بالضغط عليها

الخطوة الرابعة وقبل الأخيرة ستجد ملفات بي دي اف تقوم بالضغط عليها للتحميل

الآن قم بحفظ ملف الطالب للنتائج من خلال ملف البي دي اف داخل جهازك.

كيف استخرج نتيجة الاختبار النهائي من نظام نور