نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس للاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم نظام فارس الإلكتروني خدمة إلكترونية لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودي، فيُمكن لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442، ومن المعروف أن نظام فارس يُعد النظام الأهم في وزارة التعليم السعودي، حيثُ يحقق الرؤية المستقبلية التي تُرسمها المملكة العربية السعودية لعام 2030، وأمكن للعاملين بالهيئة التعليمية إدخار المزيد من الجهد والوقت من خلال تلك النظام.

خدمات نظام فارس

الجدير ذكره أن نظام فارس هو الخطوة الأولى التي خَطتها الوزارة من أجل تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية فهو يختص بإدارة الموارد الإدارية والمالية بشكل إلكتروني، وكما سابقنا الذكر العديد أن نظام فارس يقدم العديد من الخدمات للعاملين بالمدارس الحكومية والمدارس الأهلية أيضاً ومن تلك الخدمات:

الاستعلام عن موعد نزول رواتب الموظفين بالعملية التعليمية

يمكن التبليغ عن طلب إجازة مباشرةً أو الإبلاغ عن طلب بقطع الإجازة والرغبة في العودة

الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بالعاملين بالهيئة التعليمية

الاستعلام عن موعد العلاوة السنوية

من خلاله يمكن تقديم طلب إستقالة

تقديم طلب نقل من مدرسة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى

يُمكن من خلاله الإبلاغ عن غياب معلم.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة من خلال نظام فارس

أولاً يجب على المستعلم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس

ثم الضغط على الخدمة الذاتية

ثم إختيار نظام الرواتب والبدلات

ثم الضغط على كشف العلاوة السنوية الجديد.

موعد صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442

من المعلوم أن مع بداية كل عام هجري جديد كان يتم صرف العلاوة السنوية لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودي، إلا أنه في هذا العام قد يتم تعديل على قانون الخدمة المدنية وبناءاً على ذلك تم تعديل موعد صرف العلاوة السنوية لهذا العام على أنه سوف يتم صرف العلاوة وزيادة المرتبات مع السنة المالية الجديدة، ومن المُقترح أنه سوف يتم تعديل موعد الصرف مرة ثانية ليعود إلى موعده الأصلي وهو مع بداية العام الهجري الجديد، ولقد أشار متحدث رسمي عن وزارة التعليم السعودي بأن قيمة العلاوة السنوية الجديدة تبلغ ما بين ثلاثمائة ريال سعودي إلى ستمائة وأربعون ريالاً سعودياً.

ومن المعلوم أن سُلم رواتب موظفي المنظومة التعليمية مقسمة إلى ست مستويات، وعلى كل موظف يتم تحديد نسبة العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442 حسب سُلم أو درجة الموظف فنسبة العلاوة السنوية تختلف من موظف لأخر، وكما ذكرنا أنه من المقرر أنه يتم صرف العلاوة السنوية الجديدة لعام 1442 مع بداية السنة المالية الجديدة أى مع صرف مرتبات شهر يناير القادم يوم السابع والعشرين لعام 2021.