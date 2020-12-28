نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في بطاقة أولويه 1442 وإصدار وشروط استخدام بطاقة أولويه والمستفيدين منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في بطاقة أولويه التي أصدرتها وزارة الصحة للحصول على الرعاية الصحية والاهتمام بهم وسهلت بطاقة أولوية الكثير عل الفئات المستفيدة من البطاقة في التعامل مع المنشئات الصحية في المملكة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المختلفة دون الحاجة لمعرفة حالة المرض في كل زيارة، كما توفر لحامل البطاقة إمكانية الوصول الفوري لعيادات ومرافق الرعاية الصحية دون الحاجة للانتظار الطويل،كما انه من خلال البطاقة يتم صرف الأدوية وتقديم العلاج للبعض الفئات المحتاجة الغير قادرة لذلك تعتبر البطاقة مهمة للبعض فئات المواطنين بالسعودية.

خطوات التسجيل في بطاقة أولويه 1442

التوجه إلى المنشأة الطبية التابع لها المريض. الحصول على نموذج أولوية وكتابة البيانات المطلوبة بالكامل. إدخال البيانات المطلوبة في النموذج بدقه. كتابه بيانات خاطئة يمنع المتقدم من الحصول على البطاقة. إرفاق التقارير الطبية الازامة للمريض. إرسال النموذج للمكاتب الأولية في المنشآت الطبية. عرض الطلب على اللجنة الصحية للنظر فيه وتقيميه.

إصدار البطاقة الأولية 1442

الذهاب إلى المكاتب الأولية المعتمدة من وزارة الصحة. تحديد مدة صلاحية البطاقة على أن تنتهي بعد عام من تاريخ إصدارها. وبعد مرور عام على انتهاء البطاقة يتم تجديدها والتقرير الطبي هو ما يوضح ذلك. يتم ربط الملف إلكترونيًا باسم المريض أو برقم الهوية الخاصة به. ملي النموذج الخاص بتقديم الطلب وتقديمه لأحد المكاتب الأولية. تقديم المستندات والتقارير المطلوبة لتدعيم قرار الموافقة على الطلب. يتم عرض طلب الحصول على البطاقة على اللجنة المختصة.

شروط استخدام بطاقة أولية 1442

استخدام الباقة للمستفيد المريض فقط ولا أي شخص غيرة. يتم حجز موعد مسبق للحصول على الخدمة. لا تستخدم البطاقة في أقسام الطوارئ. البطاقة لا تلغى وجود بطاقة الهوية الوطنية. يجب أن يكون المريض المستفيد سعودي. يستثنى غير السعوديين إذا كان ضمن هذه الفئات المستفيدة من البطاقة.

المستفيدين من بطاقة أولوية 1442

مرضى الفشل الكلوي. مسجل في الطب المنزلي. المسنين كبار السن فوق 60 عام. ذوي الاحتياجات الخاصة. الفئات ذات الاحتياج المرحلي.

والجدير بالذكر أن أن مدة سريان هذه البطاقة هي عام واحد وبعد انتهائها يتمكن المستفيد من تجديدها من خلال إرفاق التقارير الطبية الجديدة التي تفيد بالحالة الصحية للمريض، كما أن الموافقة على إصدار البطاقة تكون وفق تقرير من لجنة طبية تتكون من المدير الطبي ومدير المستشفى وثلاث أطباء، وينبغي أن يوقع المريض على نموذج طلب البطاقة مع إرفاق نسخة من الهوية الوطنية ونسخة من التقرير الطبي للموافقة على البطاقة.