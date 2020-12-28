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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر لاند كروزر 2021 شامل الضريبة المضافة ؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا يزال السؤال كم سعر لاند كروزر 2021 شامل الضريبة المضافة يتردد على مسامع الكثير من المهتمين بمتابعة اسعار السيارات في السعودية وخصوصاً اسعار سيارات تويوتا سواء من بين الباحثين عن عروض تقسيط السيارات أو من الذين يفضلون شراء السيارات نقدًا لتفادي الأعباء المالية الإضافية المتمثلة في ضريبة القيمة المضافة ونسبة الفائدة السنوية حيث تشكل هذه الأعباء مجتمعة ما يقارب من 20 % من ثمن السيارة الأمر الذي يجعل خيار سيارات البيع أقساط أمر غير مرغوب فيه لدى العديد من عشاق السيارات اليابانية خاصة V8 وغيرها من الطرز.
كم سعر لاندكروزر 2021 ؟
السؤال رغم بساطته إلا أن الإجابة عليه تقتضي تحديد العديد من الأمور من بينها تحديد موديل السيارة حيث يوجد أكثر من 10 طرز مختلفة من لاند كروزر لكل منها بعض المزايا الحصرية التي تنافس بها قرينتها وفي نفس الوقت تنافس غيرها من السيارات في فئة الدفع الرباعي التي تعد الفئة المفضلة لدى الكثيرين من ملاك السيارات في السعودية.
كم سعر لاند كروزر 2021 شامل الضريبة المضافة؟
كما سبق القول فإن هناك أعباء مالية يتحملها المشتري عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة تصل إلى 20 % بواقع 15 % عبارة عن قيمة الضريبة المضافة على السيارات بالإضافة إلى 5 % تمثل قيمة ضريبة السيارة الجديدة وفي جميع الأحوال يتم تحميل المشتري ببعض البنود الأخرى مثل رسوم اللوحات في حدود 500 ريال والرسوم الإدارية في حالة الشراء بالتقسيط بواقع 1 % من سعر السيارة وبما لا يزيد عن 5000 ريال.
سعر لاند كروزر 2021 في السعودية
لتسهيل المقارنة سوف نقتصر هنا على 3 مجموعات من فئات من أسعار لاند كروزر 2021 شامل الضريبة المضافة بحسب أسعار الوكيل :
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سعر لاند كروزر v6
يبدأ سعر لاندكروزر v6 عند 207 ألف ريال تقريبًا لفئة GXR1 وينتهي عند 263 ألف ريال لموديل GXR3
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سعر لاندكروزر Diesel
يبدأ سعر لاند كروزر Diesel موديل 2021 عند 230 ألف ريال ويصل إلى 266 ألف ريال فئة GXR3.
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سعر لاندكروزر V8
تبدأ أسعار لاند كروزر 2021 في هذه الفئة عند 266 ألف ريال وتنتهي عند 293 ألف عند موديل GXR4.
كم سعر لاند كروزر 2021 في أعلى فئة؟
أما عن أعلى سعر لاندكروزر شامل الضريبة المضافة فهو في فئة VXR حيث يأتي كما يلي:
- سعر لاندكروزر VXR1 موديل 2021 هو 316,940 ريال سعودي.
- سعر لاند كروزر VXS شامل الضريبة المضافة فيصل إلى 358,800 ريال سعودي
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