نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 .. رابط تحديث الخدمة الذاتية للمعلم للموظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 هو البوابة الإلكترونية للموظفين العاملين بوزارة التعليم السعودية من المعلمين والإداريين. تعطل نظام فارس الإلكتروني لمدة ٣ أيام متتالية رفع معدل البحث في السعودية عن رابط نظام فارس 1442 الجديد. وجاءت شكوى العاملين في التعليم بالسعودية عبر تغريدات تويتر بمثابة حافز لوزارة التعليم السعودية لإطلاق نظام فارس الإلكتروني الجديد. في هذا التقرير نعرض لكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 الذي أطلقته الوزارة مؤخرا خلال الساعات الماضية.

يوفر نظام فارس للمعلمين والمعلمات الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن المعلم من رفع الانشطة التدريبية للطلاب. كما يتيح نظام فارس الالكتروني إمكانية الحصول على إجازة مرضية إلكترونيا، الإطلاع على كشوف الراتب. كما يمثل نظام فارس أهمية كبرى لمدير المدرسة، لمتابعة طلبات العاملين بكل سهولة. جدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية حددت موعدا نهائيا لإدخال جميع العاملين في الكوادر التعليمية أنشطة التطوير المهني قبل تاريخ ٣١ ديسمبر الجاري.

رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد

توفر وزارة التعليم في السعودية رابط تحديث الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٢ بعد توقف رابط موقع نظام فارس عن العمل لمدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام. بعد الدخول إلى الرابط السابق، يقوم الموظف باختيار الإدارة التعليمية التابع لها، ثم النقر على الانتقال إلى الخدمات الالكترونية، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. جدير ذكره أن وزارة التعليم طالبت المعلمين والمعلمات ضرورة الانتهاء من الانشطة التدريبية قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نظام فارس الخدمة الذاتية

الخدمة الذاتية من نظام فارس هي أحد الأنظمة الفرعية للموارد البشرية، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم – الإداري- المستخدم – العامل) الحصول عليها. حيث يمكن الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية آليا بدون الرجوع للإدارة.

ويتمكن الموظف من الحصول على طلبات الإجازة دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك من خلال نظام فارس إلكترونيا والذي يتيح للموظف تتبع المعاملة الخاصة به عن طريق الموقع حتى صدور القرار.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكترونية

يتيح نظام فارس للمدير والموظف طلب واستعلام عن الخدمات التالية:

الخدمات المتاحة للمدير

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة

طلب بدل لموظف

إبلاغ غياب موظف.

الخدمات المتاحة للموظف

طلب إجازة، تحديد مدة إجازة، قطع إجازة، تمديد إجازة، تعديل مدة إجازة.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلب تقاعد

رابط نظام فارس 1442 الجديد

يمكن لجميع العاملين من الكوادر التعليمية بالسعودية مباشرة العمل عبر رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد سواء من خلال تقديم الانشطة والدورات، طلب إجازة في نظام فارس.

خاصة بعد أن حددت الوزارة موعدا نهائيا لتسجيل الانشطة، حيث طالبت بسرعة تسجيل التدريبات الخاصة بالمعلم، وذلك بعد تعطل نظام فارس عن العمل لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

بعد التطرق إلى رابط نظام فارس 1442 الجديد خلال الفقرة السابقة، يمكن التسجيل في نظام فارس الإلكتروني الجديد من خلال التوجه إلى الرابط أعلاه.

ومن الصفحة الرئيسية بعد زيارة الرابط السابق، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق والتأكد من صحته، تم النقر على أيقونة تسجيل دخول.

نظام فارس الإلكتروني هو منصة الكترونية توفر الكثير من الجهد على المعلمين والموظفين العاملين في وزارة التعليم. والذي يمكن الموظف من طلب الحصول على إجازة، أو الاستعلام عن كشف الرواتب، بيانات الموظف الأساسية، السجل التاريخي للموظف، بيان خارج الدوام.

الحصول على إجازة مرضية للعاملين في نظام فارس

من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس يمكن الحصول على إجازة مرضية بإتباع الخطوات التالية:

الضغط على صلاحية الخدمات الذاتية.

اختيار طلبات الإجازة.

تحديد نوع الإجازة، مدة الإجازة (موعد البدء والانتهاء).

النقر على احتساب مدة الإجازة.

رفع مستندات الحالة المرضية.

النقر على تنفيذ.

تعديل بياناتي في نظام فارس

طريقة تعديل بياناتي في نظام فارس الجديد 1442 هي اهم ما يبحث عنه الموظفين في القطاع التعليمي بالسعودية، بعد مطالبة الوزارة العاملين، ضرورة انهاء رفع الانشطة التدريبية. بعد الدخول الى نظام فارس 1442 الجديد يرجى اتباع الاتي:

تسجيل الدخول الى حسابك الشخصي باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

النقر على صلاحية بياناتي، ثم اختيار بياناتي الشخصية، النقر على اضافة.

قم بكتابة رقم الجوال، البريد الالكتروني، ثم اضغط على متابعة.

انقر على تطبيق، ثم التالي، ثم اضغط على تنفيذ.

التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى

يمكن للموظف السعودي التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية للمرة الأولى من خلال زيارة نظام فارس الخدمة الذاتية للمرة الأولى الجديد. ثم إدخال البيانات الخاصة بك وهي رقم الهوية، رقم الايبان الذي ينزل عليه الراتب، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، إعادة كتابة رمز التحقق، ثم النقر على submit مع استكمال باقي الخطوات لتسجيل الدخول إلى نظام فارس.

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية ١٤٤٢

خدمات نظام فارس للخدمة الذاتية 1442 هي مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها برنامج فارس للعاملين من المعلمين والموظفين الإداريين والعمال في وزارة التعليم السعودية. برنامج فارس الإلكتروني هو أحد أنظمة فارس للموارد البشرية والذي تم إطلاقه ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ للنهوض بالعملية التعليمية في المملكة. والتي تستهدف فئة الشباب بهدف إخراج جيل قادر على العطاء والبناء ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

خدمات تعديل البيانات للموظف السعودي

يمكن للموظف السعودي تعديل بياناته من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة بياناتي .

. التسجيل برقم الهوية ورقم المرور.

إعادة إدخال رمز التحقق.

اختيار خدمة منصة وزارة الخدمة المدنية.

تظهر صفحة بياناتك الخاصة.

تعديل أي البيانات التي تريد تغييرها.

التأكد من البيانات، ثم النقر على حفظ.

طريقة إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

أوضح المختص في نظام فارس شؤون المعلمين محمد الزراع عن تفعيل أيقونة الإرسال في بيانات أنشطة التطوير المهني إلى الرئيس المباشر للاعتماد. كما أوضح أن فترة الاعتمغد تبدأ من 12/5 إلى يوم 17/7/1442 ويتم إرسال البيانات بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس.

الانتقال الى صلاحيات الخدمة الذاتية.

ثم بيانات الانشطة للتطوير المهني.

إدخال اسم النشاط او الدورة.

كتابة اسم الجهة التي منحت الدورة.

النقر على إرسال.

الخدمة الذاتية في نظام فارس هي نظام فرعي مشتق من نظام فارس للموارد البشرية. وهي مجموعة من الخدمات الالكترونية التي تتيح للموظف معلم أو إداري الحصول عليها. وتمكن الموظف من الحصول على الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية ( مدير المنشأة) آليا. ويسمح بذلك للمسجلين مسبقا في نظام فارس، إذ أن التسجيل حاليا غير متاح، على أن يتبع التسجيل لباقي الإدارات لاحقا.

نظام فارس الرياض وزارة التعليم 1442

يتبع نظام فارس الرياض النظام الرئيسي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. ويقدم الخدمات الذاتية التابعة لنظام فارس للموارد البشرية للفئة المستهدفة فضلا عن غيرهم. وهي الكوادر العاملة بوزارة التعليم من الموظفين المعلمين والمعلمات والإداريين. ويتميز رابط نظام فارس الإلكتروني بتقديم طلبات واستعلامات للموظفين أونلاين بدون الرجوع أو الحاجة إلى المعاملات الورقية. وتؤكد الإدارة التعليمية بالرياض على أن جميع الخدمات الإلكترونية مفعلة عبر رابط نظام فارس الالكتروني، كما أشارت إلى أن طلبات الإجازة المعلقة هي أمر إداري من المدير.