رابط التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442 بالخطوات

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عمر شويل - جدة التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442 من أهم البرامج التي يتم عليها البحث في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء التسجيل في نظام فارس للاشتراك في الخدمة الذاتية لهذا العام، حيث يضم نظام فارس عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة منها، وهذه الخدمات تسهل وتوفر الوقت والمجهود، ونظراً لتزايد عمليات البحث حول رابط التسجيل، نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال رابط التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس بالخطوات، بالإضافة إلى خطوات إرسال البيانات التي تتعلق بالتطوير المهني في نظام فارس.

نظام فارس الجديد 1442:

يعد نظام فارس من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يستفاد منه كل من الطالب والمعلم علماً بأن نظام فارس قد تعرض لفترة للتوقف مما جعل عدداً كبير من المعلمين المطالبة بعودته مرة أخرى وحل المشاكل التي يمكن أن يتم مواجهتها، وذلك نظراً للدورات التدريبية التي يتم إدخالها، ومن خلال هذا المقال نوضح خدمات نظام فارس الجديد 1442.

الخدمات الإلكترونية 1442:

تقديم طلب الإجازة

الاستعلام عن كشف الرواتب

التبليغ عن غياب موظف

تقديم طلب إلغاء الإجازة

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام

رابط التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442:

يتم التسجيل في نظام فارس الإلكتروني من قبل المعلمين والطلاب ليتمكنوا من الاستفادة من خدماته، علماً بأن التسجيل يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي نظام فارس 1442، واتباع خطوات التسجيل عند الدخول، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات التسجيل التي يجب اتباعها.

خطوات التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1442:

الدخول على الصفحة الرسمية لنظام فارس 1442 المذكور أعلى المقال

اسم المستخدم

كلمة المرور

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

الاختيار من بين الخدمات المختلفة المراد الحصول عليها عبر نظام

كيفية إرسال أنشطة التطوير المهني:

أعلن نظام فارس من خلال صفحته الرسمية عن تفعيل خدمة إرسال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك يتم من خلال التأكد من صلاحية المستخدم من خلال اتباع خطوات تسجيل الدخول، حيث يتم استعراض الدورات وإضافتها ورصدها في المشروع قبل الشروع في عملية الإرسال، علماً بأنه يتم إضافة النقاط حتى الموعد الختامي الموافق يوم 16 جمادي الاول 1442، ثم طباعتها وحفظ الملفات ونوضح من خلال موقعنا خطوات إرسال أنشطة التطوير المهني: