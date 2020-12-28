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عمر شويل - جدة يمر الطلاب و أولياء أمورهم في تلك الفترة بحالة من الترقب و القلق، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء اختبارات كلا من المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية، فالجميع ينتظر لحظة إعلان النتائج فور إتاحة رابط الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني و الطريقة التي يمكن استخدامها من أجل الاستعلام عن نتيجة الطلبة و الطالبات و التي توفر الكثير من الوقت و المجهود و تمنع الزحام الذي يفضل تجنب التواجد فيه نهائيا في ظل تلك الظروف التي تشهدها البلاد و العالم بأكمله، وهو الأمر الذي جعل المملكة تتيج أغلب الخدمات اليت تقدمها الهيئات و الوزارات و يحتاج إليها المواطن بشكل مستمر الكترونيا.

بعد اعتماد النتيجة رسميا..خطوات الاستعلام عبر نظام نور برقم الهوية

واليوم نوضح معا خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية،حيث كما سبق و أشرنا إلى أنه قد تم إتاحة الإستعلام عن النتيجة لطلاب وطالبات كلا من مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ،وذلك باستخدام رقم الهوية فقط، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر القيام بالدخول إلى برنامج نظام نور التعليمي، مستخدما فقط الحساب الشخصي له على النظام.

وبالفعل فور اعتماد جميع نتائج الطلاب والطالبات لكافة المراحل السابقة بشكل رسمي، ورفع تلك النتائج على برنامج نظام نور التعليمي، سوف يمكن استخدام الخطوات التالية في الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رقم الهوية في نظام نور ، وهي :

تسجيل الدخول إلى نظام نور.

الضغط على أيقونة اختيارات التي توجد في الصفحة الرئيسية.

يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب.

يتم كتابة رمز التحقق بشكل صحيح و التأكد منه.

يتم النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول ” .

يتم النقر على أيقونة ” نتائج الطلاب ” .

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية.

كيفية تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور

و من مزايا برنامج نظام نور التعليمي،أنه أتاح لأولياء الأمور إمكانية الدخول الى البرنامج لتسجيل كلا من الأبناء أو البنات، وذلك طبقا الى الجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه في هذا الشأن؛ حيث يمكن للطلاب و الطالبات أن يقوموا بتسجيل الدخول الى نظام نور باستخدام نفس اسم المستخدم و ” الباسورد ” كلمة السر التي تستخدم للدخول عبر النظام.

جدير بالذكر أن نظام نور قد أتاح أيضا خدمة التسجيل للراغبين من الطلاب الجدد ، وهم : طلاب رياض الأطفال و طلاب الصفوف المرحلة الابتدائية الأولى، ولا يكون على الطالب فقط إلا تسجيل الدخول على نظام نور ، بواسطة رقم الهوية أو باستخدام رقم المستخدم وكلمة المرور، وبعدها يتم كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامهم على الشاشة، بعدها سوف يتم إرسال كلمة المرور من خلال الهاتف الذي تم تسجيله من قبل مؤكدا على إتمام عملية التسجيل بنجاح.

ما هي الخدمات التي يوفرها موقع نظام نور التعليمي؟

يجب الإشارة إلى أن نظام نور التعليمي،يوفر الكثير من الخدمات التعليمية، سواء للطلاب أو العاملين بالعملية التعليمية ومنها على سبيل المثال: