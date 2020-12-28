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عمر شويل - جدة تتكفل منصة نظام نور بالمملكة العربية السعودية بكافة الأمور التعليمية والتي تم تحويلها إلكترونياً منذ بداية أزمة كورونا، حيث يعمل نظام نور على إفادة الطالب دراسياً وتحسين المستوى الدراسي وتقديم جزء تفصيلي لأولياء الأمور بخطوات للطالب دراسياً والمستوى التحصيلي أسبوعياً أولاً بأول مما يساعد ولي الأمر على معالجة الأمر سريعاً دون تطور المشكلة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بإجراء امتحانات منتصف العام إلكترونياً عبر المنصة التي قامت بإنشائها منصة “مدرستي” والتي تعتبر لأول مرة يتم إجراء الامتحانات إلكترونياً بشكل كُلي وإعتماد كامل على الدراسة والاختبارات من بُعد مما أدى إلي تدريب الطلاب على الاعتماد على التكنولوجيا التي تعتبر لغة العصر.

جميع نتائج الفصل الدراسي الأول على نظام نور 1442 برقم الهوية

من خلال نظام نور قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير خدمات الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية وذلك من خلال حساب ولي الأمر الخاص بكل طالب، او من خلال رقم الهوية الخاص بهم، وذلك حتى يتمكن طلاب الابتدائية والمتوسطة والثانوية معرفة نتائجهم، قامت الوزارة برصد نتائج المرحلة الإبتدائية على منصة نتائج نظام نور بعد إنتهاء الإمتحانات وحالياً يبحث أولياء الأمور على كيفية الحصول على النتيجة من خلال نظام نور لذلك نقوم بعرض الخطوات من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام على نتائج الفصل الدراسي الأول على نظام نور