منصة مدرستي استعلام نتائج الطلاب 1442 عبر خدمة البريد الالكتروني

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عمر شويل - جدة بدأ الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية يبحثون عن منصة مدرستي الالكترونية من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 في المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع اقتراب ظهور نتائج الطلاب على موقع مدرستي التعليمية، حيث سيتمكن من خلال منصة مدرستي الطلاب وأولياء الأمور من طباعة شهادة الطالب الالكترونية، وعرض نتائج الطالب في كافة المواد الدراسية.

منصة مدرستي

الوزارة كانت قد اتخذت قراراً في وقت سابق ببدء العام الدراسي 1442 باستخدام التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية، حيث أعلنت الوزارة أن الدراسة ستبدأ في أول سبعة أسابيع عبر منصة مدرستي، إلا أنه قد تم استكمال الفصل الدراسي الأول بشكل كامل من خلال منصة مدرستي، وحتى أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول تمت عبر المنصة التعليمية.

وكان الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل الدراسية: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية قد قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 عبر منصة مدرستي التعليمية، والتابعة لوزارة التعليم، حيث قامت الوزارة بجعل الاختبارات تتم عن بعد من أجل الحد من انشار وباء كورونا والمعروف باسم كوفيد 19.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة موقع منصة مدرستي على شبكة الانترنت schools.madrasati.sa، ومن ثم تسجيل الدخول من أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية، ومنها خدمة التعليم عن بعد، وأداء الواجبات الدراسية، والاستعلام عن نتائج الطلاب، وطباعة شهادة الطالب الالكترونية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الطلاب.

استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

ويحاول الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية البحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي، حيث ستكون نتائج الطلاب متاحة عبر مدرستي من خلال الدخول عبر حساب الطالب على المنصة الالكترونية للتعليم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر مدرستي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية على الانترنت ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع مدرستي من خلال حساب الطالب.

سيتم تحويلكم إلى الصفحة الرئيسية بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح، يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على أيقونة التقويم.

بعد أن تم الضغط على أيقونة التقويم يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على أيقونة إشعار الفصل الدراسي الأول.

سيتم ظهور ملف بإمتداد PDF يتضمن كافة التقييمات والنتائج التي حصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول في كافة المواد.

يتم تحميل الملف الظاهر أمامكم على الشاشة على أجهزة الحاسوب أو أجهزة الجوال الذكية التابعة لكم.

بعد أن يتم الإنتهاء من عملية تحميل الملف قم بفتح الملف من خلال أحد برامج فتح ملفات PDF والمنتشرة على الإنترنت.

خلال هذا الملف تظهر شهادة الطالب الالكترونية، والتي تحتوي على كافة بيانات الطالب، وبيان درجات الطالب في المواد الدراسية المختلفة.

يمكن أن تتم طباعة ملف نتائج الطالب “شهادة الطالب الالكترونية” أو القيام بالاحتفاظ بها على الجهاز الخاص بكم دون طباعتها.

نتائج الطلاب عبر خدمة البريد الالكتروني المسجل في منصة مدرستي

كما أنه يمكن للطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى منصة مدرستي للحصول على نتيجة الطالب، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال خدمة البريد الالكتروني على منصة مدرستي، حيث يتم إرسال النتائج عبر البريد الالكتروني الخاص بالطلاب، والمسجل على منصة مدرستي، بالإضافة إلى إمكانية ولي الأمر من الدخول عبر حسابه على مدرستي من أجل الاستعلام عن النتيجة كما وضحنا سابقاً.

والصورة السابقة توضح لكم طريقة كيفية الحصول على نتيجة الطالب من خلال خدمة البريد الالكتروني الخاص بالطالب على منصة مدرستي، يمكنكم إتباع الخطوات الموضحة بالترتيب من أجل الحصول على النتائج.