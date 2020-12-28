نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 التسجيل وطلب إجازة وتعريف بالراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عودة تفعيل رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، وذلك بعدما توقف لفترة قصيرة نتيجة لعمل التحديثات اللازمة للموقع من أجل أن يظهر موقع نظام فارس الخدمة الذاتية بشكل لائق وسهل لكي يتمكن الجميع من استخدام الخدمات الإلكترونية العديدة التي يُقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، وللعلم يُمكن الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني المحدد والاستفادة من جميع خدمات نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

يُمكن الدخول على الخدمة الذاتية بنظام فارس عبر الرابط، والخدمة عبارة عن فرع من ضمن الفروع التابعة للنظام والتي تندرج تحت أنظمة فارس للموارد البشرية التي تُعد مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع الحصول عليها جميع العاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين ومعلمات وإداريين وعمال، والتي يُمكن خلالها الحصول على موافقات دون الرجوع للإدارة.

وبالنسبة إلى الخدمات الإلكترونية المُتاحة للموظفين في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 فهي تتمثل في: طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، نظام فارس طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد، طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، ومن ضمن خدمات الاستعلامات خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

فيما يخص التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 لأول مرة، يكون من خلال الدخول قد أوضحت وزارة التعليم السعودية بعض الملاحظات التي يجب الأخذ بها في الاعتبار عن الرغبة في التسجيل بالخدمة الذاتية بنظام فارس الجديد والتي تضمنت أنه يجب عند التسجيل كتابة رقم الإيبان ويلزم أن يكون مُتطابق مع الرقم المُسجل في نظام فارس الذي ينزل عليه الراتب ويجب أن يبدأ بحرفي SA كابتل كما هو موضح، كما يلزم كتابة رمز التفعيل المرسل من خلال نظام فارس عبر رقم الجوال أو الإيميل للتفعيل، وإليكم فيديو يوضح التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية تعريف بالراتب

خدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، هي أحد الخدمات الإلكترونية الهامة، والتي ]ثمكن من خلالها معرفة الدرجات والمراتب التي انتقل إليها الموظفين بوزارة التعليم السعودية طبقاً للسم الوظيفي المُتعارف عليه، وللعلم يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستمتاع بخدمة التعريف بالراتب في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، والتي تتمثل في التالي:

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية

اختيار الرواتب والبدلات

اختيار التعريف بالراتب

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة التعريف

الإجازات في نظام فارس الخدمة الذاتية

وبخصوص الإجازات في نظام فارس الخدمة الذاتية ، فإن النظام يُتيح طلب إجازة بأنواعها والتي تتمثل في: إجازات اعتيادية، إجازة بسبب التعرض لحادث، إجازات المُرافقين، الإجازات الخاصة بأداء الامتحانات، الإجازات الاستثنائية، الإجازات الاضطرارية، الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، الإجازات الدراسية.

ويُمكن لأي موظف بوزارة التربية السعودية تقديم طلب إجازة في نظام فارس الخدمة الذاتية، وذلك بعد تسجيل الدخول في الخدمة الذاتية نظام فارس والدخول على قائمة الطلبات واختيار أيقونة طلب الإجازة المرغوب بها وتحديد نوع الإجازة والمدة ثم اتباع الخطوات الموضحة.

والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت فتح رابط التسجيل المبكر في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وقالت أنه سعي لرفع جودة الأداء ومؤشر للتميز والتحفيز لدى الجميع، فيما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ومراحل إصدارها وفقاً لمعايير وضوابط.

معايير وضوابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

مراحل إصدار الرخصة المهنية للعملين والمعلمات ومواعيد التسجيل

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم مقال مُختصر عن نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ، والتعريف بالخدمات المُتاحة لجميع العاملين بوزارة التعليم السعودية من معلمين ومعلمات وإداريين وعمال، وطريقة التسجيل في الخدمة الذاتية بنظام فارس الجديد، وسنتابع معكم المزيد وكل ما هو جديد من أخبار فيما يخص نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالوزارة وذلك من خلال تقارير متتالية.