نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للشباب يبدأ 18.000 ريال ويصل إلي 60 ألف ريال بفترة سداد 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشتهر بنك التنمية الاجتماعية المعروفة ببنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية انه يقدم افضل الخدامات التمويلية للمواطنين بالمملكة، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية من افضل البنوك المتواجدة داخل أراضي الملكة العربية السعودية، وتأسس في عام 1971 بعدما تم إصدار قرار ملكي بتأسيسه برأس مال قدرة خمسة ملايين ريال سعودي، وقد تم في عام 2001 بعد إصدار قرار ملكي لانضمام تمويل السيارات للبنك، حيث يسعى دائما بنك التنمية الاجتماعية إلي مساندة المواطنين ومساعدتهم في عمل مشروع شخصي خاص بهم لذا تم إصدار في عام 2007 بتغير اسمه إلي بنك التسليف والادخار السعودي، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الشخصية المختلفة منها تمويل للشباب والمعروف بتمويل الزواج ويصل إلي 60.000 ريال سعودي، ويقدم أيضاً تمويل الأسرة وتمويل الترميم وتمويل أهل، وأيضا يقدم تمويل كنف، ويوجد أيضا تمويل العمل الحر، ويتضمن منتج نفاذ ويصل إلي 150.000 ريال سعودي كحد اقصي، وتمويل للأعمال المتخصصة يصل إلي 60.000 ريال سعودي كحد اقصي، ولذا سوف نوضح لكم من خلال مدقعنا هذا موقع ثقفني الإخباري عن كيفية الحصول علي التمويل متخصص للشباب من بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار، والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي.

مزايا تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل الخدمات التمويلية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث انه يقدم العديد من التمويلات المختلفة وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، حيث انه يقدم تمويل الأسرة وتمويل للشباب القابلين علي الزواج وتمويل الترميم وتمويل كنف، ومن اهم ما يتميز به تمويلاته انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهو يقدم تمويل بدون فائدة للمنشأة الصغري ويرغب دائما البنك إلي تشجيع المواطنين أصحاب الحرف والمهن في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي لهم وترتيب أمور حياتهم، ويقدم البنك أيضا تمويل بدون فوائد مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل للشباب القابلين علي الزواج للمساعدتهم في إتمام زواجهم ويصل التمويل إلي 60.000 ريال سعودي، ويبدأ التمويل من 18.000 ريال كحد ادني وبفترة سداد تصل إلي 5 سنوات من بعد الحصول علي التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

التمويل متاح للمواطن سعودي الجنسية فقط. لا يمكن للعميل المتقدم للتمويل أن يقل عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عمر العميل المتقدم عن 70 عاما، وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية. أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 12.500 ريال. يلزم أن يتم تقديم وثيقة الزواج عند تقديم طلب التمويل. يجب أن لا يمر عن عقد الزواج عاما كامل عند تقديم علي طلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

كيفية التقديم علي تمويل الشباب