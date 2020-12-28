نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 للتسجيل والتعريف بالراتب وتسجيل الرخصة المهنية وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، قامت وزارة التعليم السعودية بتفعيل الرابط الجديد في نظام فارس الخدمة الذاتية والذي من خلالة يستطيع جميع العاملين في الوزارة استخدام كافة الخدمات المُتاحة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد بكل سهولة ويُسر، فمن خلال هذا التقرير سنتعرف سوياً على بعض من الخدمات التي يُقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، والتي تتضمن رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، تعريف بالراتب من نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وطريقة الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

يُعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، هو أحد أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية والتي تعمل على التسهيل والتيسير على جميع العاملين بالوزارة في استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية لجميع الفئات من معلمين ومعلمات وعاملين وإداريين، كما تعمل على عدم إهدار الوقت والجهد لديهم، ويُعد هذا جزء من ضمن رؤية المملكة 2030.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، يحتوي على الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخص المعلمين والمعلمات وجميع الموظفين بوزارة التعليم السعودية ومنها: طلبات الإجازات، إبلاغ مباشرة بعد إجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية إجازة، طلب تقاعد.

رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

كما ذكرنا أن وزارة التعليم السعودية قد أطلقت رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 ،

يجب الدخول أولاً عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية وزارة التعليم السعودية.

اختيار خدمة التسجيل في الخدمة الذاتية

اختيار خدمة new user creation

كتابة رقم الهوية

إدخال الإبان الخاص بالراتب

كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم رقم الجوال أو الهاتف

كتابة رمز التحقق المرئي

ثم تسجيل الدخول على الحساب

نظام فارس الجديد تعريف بالراتب

من خلال الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 عبر الرابط، يُمكنكم الإطلاع على الدرجات ومراتبهم التي انتقلوا إليها طبقاً عبر السلم الوظيفي، ولكن توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في الحصول على تعريف الراتب من نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 والتي تشمل:

تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية

اختيار الرواتب والبدلات

اختيار التعريف بالراتب

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة التعريف

والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية قد أوضحت عبر حساب نظام فارس الجديد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم إتاحة رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، وعودة النظام للعمل من جديد بعد تعطل ظل لمدة أربعة أيام تقريباً نظراً لعمل الصيانة والتحديثات اللازمة للموقع، وبإمكان الجميع الآن الدخول على الخدمة الذاتية للموظف.

فيما أوضح حساب نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد، أنه يُمكن الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من كافة خدمات نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

نظام فارس الخدمة الذاتية طلب إجازة

وهناك العديد من أنواع طلب الإجازات في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، منها الإجازات الخاصة بأداء الامتحانات، الإجازات الاستثنائية، الإجازات الاضطرارية، الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، الإجازات الدراسية، أما بخصوص طلب إجازة مرضية في نظام فارس فتكون على النحو التالي من الخطوات.

تسجيل الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية االجديد

الدخول على القائمة الرئيسية

اختيار الخدمة الذاتية للموظفين

الذهاب إلى قائمة الطلبات واختيار طلب إجازة

كتابة البيانات وتحديد نوهع الإجازة والمدة

إدخال التقرير الطبي ( صورة – أو PDF )

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 ، وطريقة التسجيل في نظام فارس الجديد، وتم ذلك من خلال وضع وتوضيح بعض الخطوات اللازمة من أجل الوصول للخدمات المُتاحة وسنتابع معكم تقديم المزيد بخصوص ذات الشأن.