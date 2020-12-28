سمو أمير حائل يرعى حفل جائزة “بصمة” للمشروعات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد

دوت الخليج : حائل – هاني الطويل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل حفل جائزة “بصمة” في نسختها الثالثة بفروعها الخمس، مساء اليوم الأحد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، ومعالي ممثل وزير البلديات الأستاذ غانم المحمدي، ومعالي المهندس إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي .

وصرّح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال حفل الجائزة بقوله:

“اليوم نستمد جميع برامجنا من قدرة هذه الدولة المباركة رعاها الله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مهندس الرؤية حفظه الله ورعاه.”

وأضاف “واليوم نسعد في حائل بجميع هذه المعطيات وجميع هذا الأداء الرائع لجميع القطاعات المتميزة وما شهدناه اليوم وخلال العام المنصرم لهو مفخرة لهذه القطاعات التي سمت سمواً في سماء الوطن وأخرجت لنا بقدرات أبناء هذا الوطن وبقدرات المسؤولين في هذه الوزارات وبمخرجات يرتقي بها الوطن بجملته.”

وتهدف جائزة سمو أمير منطقة حائل “بصمة” إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية بالمجتمع، وتمنح الجائزة للمشروعات التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.

وحازت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل على جائزة سموّه “بصمة” في نسختها الثالثة بفرع “أداء”، والذي يعد خاصاً بالمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة واتقان.

كما حقق جائزة سموه في فرع “تميز” التي تستهدف الأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي، كلاً من: الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ وكيل أمارة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل، الدكتور حمود بن فهد الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقا، العميد سلوم بن مسعد النفيعي مدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل، والأستاذ فارس بن محمد حزام مدير القناة الإخبارية السعودية، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السيف الرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي، والأستاذ خالد بن عيد الجمعان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه، والأستاذ فهد بن محمد العفنان مدير محطة تلفزيون منطقة حائل، والأستاذ فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، والأستاذ فؤاد بن فهد الغصاب المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي، والأستاذ عبدالرحمن بن حمد اليحيا مدير عام الهلال الأحمر السعودي بحائل، والأستاذ بدر بن حمود الصعيدي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل، والأستاذ محمد بن نوح الغويري مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة حائل .

ونال جائزة سموه في فرع “عطاء” والتي تمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم اسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة، مؤسسة العجيمي الخيرية (مساهمات مالية) ، والأستاذ حمود بن جزاع الرضيمان (مساهمات مالية)، وفريق الهلال الأحمر التطوعي (مشاركات تطوعية) .

وتوج بجائزة سموه في فرع “مبادرة” للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل بمبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بمبادرة مركز الدعم المجتمعي، والتجمع الصحي بحائل بمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد عيونكم بعيوننا، ومكتب تعليم الجنوب بتعليم منطقة حائل بمبادرة وسام التميز.

وحصل على جائزة سموّه في فرع ” إبداع” والتي تمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال جامعة حائل عبر مبادرة “واحة الإبداع”، والأستاذ طلال بن محمد باغر، والدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج “على خطى العرب” ، والأستاذة هند بنت ملفي الشمري “مخرجة سينمائية” ، والأستاذ عبدالله بن عبد العزيز الخزام “أعمال تراثية”، والدكتورة شيمة بنت محمد الشمري ” قاصة وشاعرة وناقدة “، والأستاذ ناصر بن عزيز الرشيدي “قناة حائل للتعلّم النشط”، وروضة عناية اليوم “برامج وأعمال متطورة” ، والأستاذ حمد بن عبد العزيز الشغدلي “النحت على الرخام” ، والأستاذة خلفة بنت عواد الشمري “فن الرسم”، والمهندس عبدالرحمن بن فهد الزامل “المركز الأول في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة” (جامعة حائل)، والأستاذ هويشل سعود الهويشل “جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العربي”، وأيمن بن حماد الشمري – بدر بن مزعل العنزي – فهد بن عبيد الحربي – محمد بن أحمد الشدوخي “المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل)، والطالبة ليان بنت زيد الهمشي “بحوث ومشاركات محلية وعالمية”.

وحقق جائزة بصمة للمشاريع كلاً من: وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن مشروع المياه الشامل”، وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة خدمات المياه عن “مشروع برج المياه”، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن “مشروع المدينة الإستثمارية”، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع “تطوير وتحسين منطقة المغواة”، وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة منطقة حائل عن مشروع “تطوير وتحسين منطقة برزان”.

وتأتي جائزة “بصمة” في عامها الثالث على التوالي والتي تتطور عاماً بعد عام، حرصاً واهتماماً من سمو أمير منطقة حائل على دعم المشروعات، والبحث عن السبل والطرق وتذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاجتماعي