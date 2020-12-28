ميدان الفروسية بالأحساء يقيم حفلة العاشر بدعم ميدان فروسية الرياض

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دوت الخليج – حسين الحبيب
أقام ميدان فروسية الأحساء عصرا امس السباق العاشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض ، بحضور كريم من إدارة الميدان و الضيوف وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .
وتكون السباق من ثمانية أشواط مسافة الأشواط الأربع الأولى 1600 متر ومسافة الأشواط من الخامس الى الشوط الثامن 1400 متر،
جاءت نتائجها كما يلي :
– الشوط الأول إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4+ فاز بالمركز الأول الجواد ( نكال ) للمالك: عبدالرحمن الخراع و المدرب: ابراهيم بالطيور و الخيال: متعب المريبض في وقت قدره : 1:57:2، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- رتاب 3- الأزيز 4- شموخ بلادي ،
وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( جائل ) للمالك: سعيد المخيدر والمدرب: سعيد المخيدر و الخيال : طارق الحسن في وقت قدره : 1:58:14 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- تحبني 3- ينهاك 4- ركبان ،
وجاء في الشوط الثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الجواد ( توكلنا ) للمالك: اسحاق التركماني و المدرب: طاهر التركماني الخيال: طارق الحسن في وقت قدرة : 2:01:81، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- هارلي 3- وجدان 4- جميلة عبدالله ،
فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية من ( 1-3 ) فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الفرس ( لجة ) للمالك: سعيد الموسى و المدرب: ايمن الموسى والخيال: توفيق الخضير في وقت قدرة : 1:57:32 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- عناية الدايم 3- السبيداء 4- شبل اقناع ،
وأما الشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر سنتين حصل على المركز الأول الفرس ( الشرفاء ) للمالك: ظافر الدوسري والمدرب: مطلق الودعاني والخيال: سليمان الحديبي في وقت قدره : 1:44:98 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- شماع 3- ضريبي 4- ردوني ،
وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فقد حقق المركز الأول ( الوري ) للمالك: احمد القاضي و المدرب: احمد البصري و الخيال: عبدالعزيز القاضي في وقت قدره : 1:41:17، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- رعد الشمال 3- قطيفان 4- يبلغ ،
وفي الشوط السابع مفتوح الدرجات الخيل العربية مواليد 2018 فقد كسب الجواد ( جريس جودة ) للمالك: حسام الدامر والمدرب: حسام الدامر و الخيال: سعيد عبدالرحمن في وقت قدرة : 1:57:45 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2- فلاح شودة 3- أر شامل 4- مبارز الأصيل 5- شبر الأمجاد ،
فيما جاء كأس دعم ميدان الفروسية بالأحساء في الشوط الثامن إنتاج السعودية لجميع الخيل التي لم تربح عمر 4+ من نصيب الجواد ( عناية الجبار ) للمالك: زايد السبيعي والمدرب: سعيد الموسى والخيال: عبدالله الكريديس في وقت قدره : 1:42:35 ، وحل في المراكز الثلاث التالية : 2-شبل مدراك 3- يامين 4- مجاريه 5- طيش .
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