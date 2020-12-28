نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور..الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُحظي المملكة العربية السعودية بصب اهتمام كبير لدى التعليم عن بُعد منذ بداية فيروس كورونا واتخذت جميع الإجراءات التي تسهل عملية التعليم الإلكتروني من خلال منصة نظام نور حتى أن هذا الترم تمت دراسته أونلاين عبر إحدى المنصات التي قامت الوزارة بإنشائها منصة مدرستي وحالياً تعتبر السعودية من أبرز الدول التي نجحت في عملية ترشيد التكنولوجيا لتحل في الأزمات القوية مثل الأيام التي نعيش فيها حالياً، وتمت عملية الامتحانات إلكترونياً للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحالياً ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول خاصة بعد تصريحات بظهور النتيجة في الساعات القادمة.

نتائج جميع المراحل على نظام نور بالمملكة العربية السعودية

سيتولى نظام نور الإلكتروني عملية النتائج حيث لا يحتاج إلي تسجيل جديد فجميع الطلاب وأولياء الأمور لديهم حساب من قبل على نظام نور فهو يساعدهم أثناء الدراسة وتقديم المراجعات فهو بمثابة مدرسة إلكترونية لجميع المراحل بالإضافة إلي تخصيص جانب إلي أولياء الأمور لمعرفة الأمور التي لم يستطيعوا معرفتها إلا من المدرسة مثل المستوى الدراسي ودرجات أعمال السنة وغيرهم من الأمور.

رابط موقع نظام نور برقم الهوية 1442

منذ نهاية الإمتحانات والموقع يعلن قريباً ظهور النتيجة مما شعر الآباء بالاستياء والضجر وعبر عن ذلك أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما جعل الوزارة تقوم بتقديم اعتذار بمثابة رسالة تبث بداخل الآباء الطمأنينة وأن لا داعي للقلق والنتائج مفرحة للجميع وأن عملية التأخير غير مقصودة بل هي أمور خارج السيطرة وحالياً أكدت الوزارة على إعتماد النتيجة وخلال ساعات ستظهر على موقع نظام نور من خلال الضغط هنا وسيتم الحصول على النتيجة برقم الهوية المسجل بشهادة الميلاد الخاصة بالطالب.