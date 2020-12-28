وزير الثقافة يعلن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم (الإثنين)، صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

ودعا الوزير جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، وذلك على المنصة المتخصصة التي ستبدأ عملها بعد 90 يوماً.