خادم الحرمين يوجه دعوة إلى أمير الكويت لحضور القمة الخليجية الـ 41

بلادي – الرياض :

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في 5 يناير المقبل.

وتسلم أمير الكويت الرسالة، أثناء استقباله في قصر السيف اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره لأمير الكويت، لحرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وقال الحجرف، إن مجلس التعاون يدخل العقد الخامس من مسيرته بمنجزات راسخة، وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل لتحقيق تطلعات المواطن الخليجي.

وتابع: إن هذا يبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.