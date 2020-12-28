سمو أمير القصيم يشهد توقيع تمديد اتفاقية “جائزة التربية الخاصة” بين بنك الجزيرة والتعليم

دوت الخليج – واس : شهد صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم توقيعَ تمديد الشراكة الخاصة بجائزة بنك الجزيرة للتربية الخاصة بتعليم القصيم، بين بنك الجزيرة ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الدكتور فهد العليان، وإدارة التعليم بمنطقة القصيم ومثلها المدير محمد الفريح.

وتستهدف بنود تمديد الشراكة المساهمة في تأهيل قدرات الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير برامج العاملين معهم ورفع مستوى أدائهم ، بدعم كامل من بنك الجزيرة.

من جانبه أشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن تمديد الشراكة يمثل الحراك الحقيقي للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مقدماً شكره وتقديره للمسؤولين ببنك الجزيرة على دعمهم واهتمامهم بتلك الأعمال والمبادرات الوطنية الإنسانية الرائدة , منوهاً بالدور الإيجابي لتعليم القصيم عبر تمديد مثل هذه الشراكات الاجتماعية.

حضر التوقيعَ وكيلُ إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة نايف العبدالكريم ، ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني.

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