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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات لفحص تجديد الإقامة برقم الإقامة | موقع Absher لتجديد مدة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين والوافدين بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة هي أحد الاستعلامات الهامة التي يبحث عليها العديد من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين مغتربين، حيث يستعلم جميعهم عن موعد تجديد صلاحية إقامة الهوية خوفاً من التعرض لعقوبات أبشر للجوازات التي يتم تفعيلها في حالة عدم تجديد الإقامة، ويزداد البحث عن موعد انتهاء الإقامة عبر منصة أبشر بسبب ما تتعرض له المملكة من ظروف مرض كورونا الذي منع الكثير من التوجه الي أبشر الجوازات للاستعلام عن أي شي يخص إقامات الهوية، واليكم رابط أبشر من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والتعرف علي تأشيرة الخروج والعودة.
الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر للجوازات
تسمح تأشيرة الخروج والعودة من إمكانية الدخول والخروج الي المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وذلك لجميع الوافدين والمقيمين علي أراضيها، ويتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات كالتالي:
- الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- الدخول عبر بوابة أبشر الأفراد.
- اختيار الخدمات الإلكترونية بقائمة الخدمات الرئيسية.
- الضغط علي استعلام تأشيرة الخروج والعودة.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بالإقامة أو رقم الحدود.
- الضغط علي استعلام، لتظهر كافة البيانات المتعلقة بموعد الدخول والخروج الي المملكة ومدة تأشيرة الخروج والعودة وموعد انتهائها.
- وتوفر منصة أبشر إمكانية طباعة تأشيرة الخروج والعودة سواء ذلك للمقيم أو لجهات العمل المختلفة سواء جهات حكومية أو خاصة.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر رابط أبشر الجوازات لتجديد إقامة المقيمين
يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة الخاصة بكل وافد، ويتم الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة بشكل إلكتروني من أي جوال أو من أي جهاز إلكتروني كالتالي:
- الدخول علي رابط: أبشر للجوازات.
- كتابة الرقم المدني الخاص بكل مستعلم.
- كتابة رقم الهوية ورمز التحقق أيضاً.
- الضغط علي عرض.
- ظهور الإقامة باللون الأخضر فهي تعني سريان مدة الإقامة.
- ظهور الإقامة باللون الأحمر فهي تعني انتهاء مدة الإقامة ويجب تجديدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبشر الجوازات لفحص تجديد الإقامة برقم الإقامة | موقع Absher لتجديد مدة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين والوافدين بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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