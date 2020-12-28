نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات لفحص تجديد الإقامة برقم الإقامة | موقع Absher لتجديد مدة تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين والوافدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة هي أحد الاستعلامات الهامة التي يبحث عليها العديد من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء سعوديين أو مقيمين مغتربين، حيث يستعلم جميعهم عن موعد تجديد صلاحية إقامة الهوية خوفاً من التعرض لعقوبات أبشر للجوازات التي يتم تفعيلها في حالة عدم تجديد الإقامة، ويزداد البحث عن موعد انتهاء الإقامة عبر منصة أبشر بسبب ما تتعرض له المملكة من ظروف مرض كورونا الذي منع الكثير من التوجه الي أبشر الجوازات للاستعلام عن أي شي يخص إقامات الهوية، واليكم رابط أبشر من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة والتعرف علي تأشيرة الخروج والعودة.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر للجوازات

تسمح تأشيرة الخروج والعودة من إمكانية الدخول والخروج الي المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وذلك لجميع الوافدين والمقيمين علي أراضيها، ويتم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

الدخول عبر بوابة أبشر الأفراد.

اختيار الخدمات الإلكترونية بقائمة الخدمات الرئيسية.

الضغط علي استعلام تأشيرة الخروج والعودة.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالإقامة أو رقم الحدود.

الضغط علي استعلام، لتظهر كافة البيانات المتعلقة بموعد الدخول والخروج الي المملكة ومدة تأشيرة الخروج والعودة وموعد انتهائها.

وتوفر منصة أبشر إمكانية طباعة تأشيرة الخروج والعودة سواء ذلك للمقيم أو لجهات العمل المختلفة سواء جهات حكومية أو خاصة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر رابط أبشر الجوازات لتجديد إقامة المقيمين

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة الخاصة بكل وافد، ويتم الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة بشكل إلكتروني من أي جوال أو من أي جهاز إلكتروني كالتالي: