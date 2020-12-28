نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020 السعودية للكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للكهرباء تسعي الآن بكل جهد لاستكمال منظومة التطوير والتقدم في سبل الاستعلام عن فواتير الكهرباء، ومن بداية يناير 2018 بعد زيادة تعريفة الكهرباء الجديدة واختلاف شرائح الكهرباء الجديدة، لذا مع بداية شهر يناير 2018 قامت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير منظومة إلكترونية جديدة من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأيضا حساب استهلاك الكهرباء الخاص بكل فرد شهريا من خلال موقعها الرسمي.

موقع الشركة السعودية للكهرباء الرسمي 2020

تعمل الشركة السعودية للكهرباء يوميا على توفير تقدم جديد من خلال الموقع الرسمي للشركة ، والذي تتيح الشركة من خلاله العديد من الخدمات المختلفة منها معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشخصية الخاصة بكل مواطن سعودي، احتساب قيمة الاستهلاك الشهري، تقديم الشكاوى إذا كانت قيمة الفاتورة لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك الشهري المحتسب، أيضا معرفة طرق السداد المختلفة والمتنوعة التي تيسر عملية سداد فواتير الكهرباء بشكل كبير جدا على المواطنين.

رابط استعلام فاتورة الكهرباء 2020

تم توحيد موعد صدور فاتورة الكهرباء الجديدة 2020 الخاصة بكل شهر وذلك في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وذلك بعد توحيد صرف مرتبات جميع الموظفين في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على آخر مرسوم ملكي، وذلك من أجل تيسير عملية دفع فواتير الكهرباء على المواطنين، بالإضافة إلى برنامج حساب المواطن الآن الخاص بتقديم دعم مالي للمواطن السعودي بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.

ويمكن الاستعلام الآن عن فواتير الكهرباء 2020 من خلال الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء ،وفور الدخول على ذلك الرابط يمكنك كتابة رقم الحساب والكود الرمزي الموجود وبعدها الضغط على بحث، سيمكنك ذلك من إظهار فاتورة الكهرباء الحديثة الخاصة بك بكل سهولة ويسر.

طريقة سداد فواتير الكهرباء 2020

توفر شركة الكهرباء السعودية الآن العديد من السبل المختلفة من أجل سداد فواتير الكهرباء بكل سهوله وإلكترونيا بعدما تم التوقف عن إصدار فواتير الكهرباء الورقية، وأصبحت تصدر إلكترونيا ويمكن السداد من خلال الهاتف المصرفي، الصراف الآلي، الإنترنت من خلال موقع البنك الذي يتعامل معه كل مواطن سعودي، تفويض البنك، الشيكات ونقاط البيع، ويمكنكم الآن معرفة كافة سبل سداد فواتير الكهرباء من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء

كيفية فتح حساب عبر موقع الشركة السعودية

قامت الشركة السعودية بإطلاق خدمة حسابي التي تتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواء كان مالكا أو مستأجرا من أجل تحديد المستفيد الفعلي من خدمة الكهرباء والتواصل المباشر معه وتحديد المسئولية المالية المترتبة على استهلاك الكهرباء، كل ما على المواطن فعله هو الدخول على موع شركة الكهرباء وتسجيل الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية وتحديد تاريخ الميلاد والبدا في التسجيل للحصول على الحساب ومعرفة الفاتورة الشهرية بكل سهولة والاستفادة بالمزايا الأخرى من الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2020

صدرت بالفعل فاتورة الكهرباء ديسمبر 2020 اليوم الثامن والعشرون من ديسمبر 2020 عقب صدور المرتبات أمس ، وفور صدورها يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عنها بالسبل التي تم ذكرها من قبل وأيضا سداد الفاتورة الآن كما ذكرنا بمنتهي السهولة من خلال الطرق المختلفة للسداد التي تتيحها الشركة السعوديه للكهرباء، الجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق غرامات على كافة المتخلفين في سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر وذلك في حالة صدور فاتورة شهر ديسمبر 2020 مما سيؤدي إلى انقطاع الخدمة .

فاتورة الكهرباء الثابتة

نظام فاتورة الكهرباء الثابتة الذي تم إصداره مؤخرا لمدة عام واحد يعتمد على أن تكون فاتورة الصيف هي نفسها فاتورة الشتاء، من خلال احتساب متوسط الاستهلاك يتم تثبيت مبلغ شهري محدد خاص بفاتورة الكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء على مدار العام وذلك على حسب متوسط الاستهلاك في ال12 شهر الماضي قبل الاشتراك، وتتيح شركة الكهرباء سهولة الاشتراك بخدمة الفاتورة الثابتة أو إلغائها إلكترونيا بمنتهي السهولة.

ننوه بأنه بالفعل صدرت فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر ديسمبر 2020 والتي يتم الحصول عليها فورا من خلال رسائل الجوال من شركة الكهرباء أو بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية من خلال الحساب الشخصي الخاص بك وستظهر لك آخر فاتورة صادره وهي فاتورة ديسمبر وإذا كنت من مستخدمي نظام الفاتورة الثابتة فبالطبع صدرت نفس قيمة الفاتورة المحددة لك بحسب نظام اشتراكك واستهلاكك المحدد للفاتورة الثابتة.