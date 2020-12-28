نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس ١٤٤٢ الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الخدمة الذاتية في نظام فارس الجديد هو ما يهتم به الموظف في وزارة التعليم بالمملكة العربية بعد تغيير رابط نظام فارس. تعطل نظام فارس عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة تسبب في إرتفاع شكوى الموظفين من الكوادر التعليمية بالسعودية عبر هاشتاج تعطل نظام فارس بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. على الفور، أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط نظام فارس الجديد لتشهد عمليات البحث في محرك البحث جوجل من العاملين بالتعليم عن رابط الخدمة الذاتية 1442 الجديد.

الخدمة الذاتية لنظام فارس هي نظام فرعي من الأنظمة الإلكترونية لنظام فارس للموارد البشرية المختص بتقديم الخدمات الالكترونية للموظف من (العامل/المستخدم/الإداري/المعلم). بحيث يتيح للموظف الحصول على موافقة صاحب الصلاحية بشكل آلي دون رجوعه إلى الإدارة العليا للمنشأة التابع لها الموظف، كما يمكن للموظف متابعة طلبه حتى إصدار القرار.

معلومات عن نظام فارس

نظام فارس هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم بالسعودية لجميع الموظفين العاملين في إدارات التعليم بمختلف مدن المملكة. ويهدف إلى تسهيل حصول الموظف على الطلبات والاستعلامات التي تمكن الموظف من إتمام وظيفته على أفضل الطرق الحديثة. ويمكن الحصول على الإجازات والترقيات والتعريف بالراتب وإدخال البيانات (الأنشطة والتدريبات) إلكترونيا.

الخدمات الالكترونية في نظام فارس الالكتروني

يمكن للمدير التابع لأي إدارة تعليمية أو مدرسة، متابعة الطلبات والاستعلام عن الموظفين وطلبات الموظفين، ويسمح للمدير إتمام الطلبات التالية:

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

طلب بدل لموظف.

الإبلاغ عن غياب موظف.

بينما تتمثل أبرز الخدمات الالكترونية المتاحة عبر نظام فارس للموظف فيما يلي:

طلب إجازة، تعديل مدة الإجازة، تمديد الإجازة، قطع الإجازة، إلغاء إجازة.

إبلاغ مباشرة بعد إجازة.

طلب البدلات، طلب تقاعد.

الاستعلام عن البيانات الأساسية.

الإستعلام عن الرواتب.

بيان السجل التاريخي للموظف.

بيان خارج الدوام، الانتدابات، الطلبات المعلقة.

البيانات الواردة أعلاه فيما يختص صلاحيات مدير المنشأة والموظف التابع لوزارة التعليم السعودية منقولة من رابط نظام فارس الجديد ١٤٤٢.

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

طريقة تسجيل الدخول إلى نظام فارس يساعد المعلمين والمعلمات في الحصول على الخدمات الالكترونية الواردة أعلاه. كما يمكن للموظف رفع الأنشطة التدريبية عبر نظام فارس كما أشارت إليه الوزارة مؤخرا. إذ طالبت وزارة التعليم السعودية جميع العاملين بضرورة الانتهاء من إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني قبل يوم الخميس الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويتم التسجيل في نظام الخدمة الذاتية 1442 الجديد بإتباع الخطوات التالية: