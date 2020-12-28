نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية وبدون رقم سري لكل أولياء الأمور في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية هو افضل الأنظمة الإلكترونية التعليمية الحديثة في المجال التعليمي والعلمي الحديث، حيث شاهم نظام نور ومنصة مدرستي كل الطلاب والطالبات في الحصول على ما يحتاجون إليه بشكل كامل، بالإضافة إلي الكتب والمواد الدراسية المختلفة والمناقشة مع المعلمين والمعلمات وكذلك تعد فرصة كبيرة لكل أولياء الأمور من مراقبة الطلاب ومعرفة مستواهم الدراسي التحريري والشفوي والحالات المرضية والغياب والحضور والمتابعة المستمر لمستوي الطلاب بشكل كامل وخلال كل أوقات العام الدراسي، وتعد هذه واحدة من اكثر المميزات التي يقدمها نظام نور ومنصة مدرستي بشكل حديث وجديد لكل أولياء الأمور بشكل سنوي وعلى مدار العام الدراسي، كما يتمكن المعلمين من التواصل مع أولياء الأمور عبر إرسال الرسائل النصية عن طريق الجوال من خلال نظام نور في ثواني معدودة.
نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية
أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية عن اعتماد نتائج طلاب الابتدائي من خلال منصة مدرستي وبشكل مبدئي حيث يمكن الاطلاع عليها من قبل المعلمين لكل حسابات الطلاب خلال نظام نور لنتائج الطلاب وذلك قبل أن يتم إغلاق النظام بكل دراجاته النهائية في الأسبوع المقبل، كما أكدت الوزارة أن هناك اكثر من طريقة للتعرف على درجات نتائج الطلاب نظام نور وسوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.
كيفية الاستعلام عن نتائج نور
- يتيح نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب بدون رقم سري من خلال رابط نظام نور نتائج الفصل الدراسي الثاني.
- تسجيل دخول موقع نور وكتابة رقم الهوية الوطنية.
- كتابة المنطقة الخاصة بالطالب.
- كتابة اسم المدرسة والضغط على إظهار نتائج نظام نور.
نظام نور برقم الهوية
- في حالة فقدان كلمة المرور يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على نسيان رقم المرور واسم المستخدم.
- كتابة رقم الهوية الخاص بالمستعلم وإضافة رمز التحقق أو الرمز البشري.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكم والمسجل به في نور.
- سوف يقوم موقع نور بإرسال رسالة نصية على البريد الإلكتروني الخاص بكم ويوجد به نموذج إدخال كلمة المرور الجديدة.
- يمكنكم تعيين كلمة مرور جديدة وتسجيل الدخول والاستعلام عن النتائج بشكل سهل وسريع وخلال وقت قصير.
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