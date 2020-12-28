ذكراها للأبــــد …. الكاتبة / إيمان ضمره

كأنها أعدت حقائبها لتعلن وقت رحيلها حاملةً معها لربما لم يحمل عاماً شهدناه قبلها ماحملت.

أخذت معها دموع الأحباب، ووداع وفراق ولحظات انتظار وقلق…. جعلت أغلب اللحظات صمت مغمس بالخوف… لم تترك بيتاً حتى طرقت بابه بأي شكل كان.. حفرت أسمها في ذهن صغيرنا وكبيرنا وشبابنا….أغتالت فيه معظم أحلامنا وطعنت ماكنا نحاول أن نحققه، حتى أنها قد تكون قد أخذت معها أجندات وطموحات البعض محاولةً تسليمها لمن يأتي بعدها…. كانت ترن في الأفق وسيبقى صداها و رنينها الى مابعد…. لم تعبر بصمت كانت مميزة منذ إعلانها وحتى انتهاءها لم تترك برهة أو فترة من الزمن دون أن تحدث أثراً فيه….. لكننا لن نكون جاهلين محملين إياها ماحدث معنا ونحن نعلم أنها مشيئة الخالق ولكن سنحاول أن نجعلها سبباً نعلق عليه ماحدث….كم كان رقمها مميزا انتظرناه بفارغ الصبر ولكن من شدة تميزه أحدث كل هذا العبث.

نحن الآن بفارغ الصبر نعد الدقائق والثواني كي تغادرنا لأننا ورغم تلك الساعات القليلة المتبقية على رحيلها إلا أننا مازلنا خائفون من أن تستغل الأجزاء الأخيرة المتبقية لتصنع أو تحدث أمراً……. ٢٠٢٠ جعلتينا نترقب رحيلك كأننا نجلس على صفيح ساخن، نرجوكِ سلمينا بلطف إلى العام الجديد و أخبريه أنكِ فعلتِ مالم نحلم به أن يُفعل أخبريه بأنك جعلتِ أيامنا كابوسًا… قولي له أشعلت حرباً ليس لها مثيل، قولي له رفقاً بهم فقد كنت ثقيلةً عليهم… قولي له أنه لايوجد بشر على وجه الكرة الأرضية لا ينتظر أن أغلق دفاتري و أغادر.. قولي له أنك تركتي في المذكرات مالا يحتمل… قولي له” أخذت منهم مايكفي فأعطهم أجمل ماعندك”……. رحم الله موتى هذا العام وشافى الله مرضاه وجبر على كل من كسر وجدانه من رحيل أو مريض أحدهم …… وداعاً ٢٠٢٠ لنحاول أن نتجاوز ماحدث فيها وندخل عاماً بروح التفاؤل حتى لو كان ذلك صعباً

كل عام والجميع يتغنى بالصحة والعافية والسعادة والخير والعطاء.