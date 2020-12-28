مدير مكتب تعليم الشرق بمحافظة الأحساء يشكر ” فيصل الشاوي “

هاني الطويل – الأحساء كرم مدير مكتب التعليم بشرق الأحساء الأستاذ حمد بن محمد النجم المشرف التربوي بالمكتب الأستاذ فيصل بن حسن الشاوي

وذلك نظير جهوده المثمرة في تحقيق منظمومة تعليمية افتراضية ساهمت في تميز المكتب وانجاز تطلعاته ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢ھ

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