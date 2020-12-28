نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدخل شهرى 2000 ريال بنك التنمية الاجتماعية يدعم الأسر المتوسطة من خلال تمويل نقدي سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يقدم الكثير من العروض التمويلية التي تناسب جميع المواطنون السعوديين داخل المملكة العربية السعودية والذين يبحثون عن تمويل شخصي بشروط ميسرة ومن خلال إجراءات ميسرة، ومن التمويلات الشخصية التي يقوم بنك التنمية بتوفيرها هي التمويل الشخصي الخاص بالأسرة الذي يتم تقديمه لكل مواطن ومواطنه سعودية تتوافر فيهم شروط الصرف ولمن يعانون من الدخل المحدود، ويهدف بنك التنمية إلى تقديم الدعم التمويلي من أجل مساعدة جميع الأسر التي تحتاج الي مساعدة بالسعودية من أجل تحقيق جميع الأغراض الشخصية المختلفة التي يرغب كل شخص في تحقيقها، ويستهدف بنك التنمية الاجتماعية جميع الفئات دون تحديد فئة محددة للحصول علي التمويل الشخصي وخاصة للأسر الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً الي التمويلات التي يتم صرفها من بنك التنمية الاجتماعية، فتمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية له موافقة شرعية للصرف مما يجعله ميزة هامة تزيد من الطلب علي التمويل، وسوف نوضح لكم شروط التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط محددة يجب توافرها للحصول علي تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

الدخل الشهري لكل فرد يجب أن لا يقل عن 2000 ريال وذلك لجميع الراغبين في الحصول علي تمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

يتم تقديم التمويل للمرأة السعودية سواء أرملة أو مطلقة أو تعول طفل أو طفلان أيضاً، والأولوية للحالات الأكثر احتياجاً الي هذه التمويلات.

يحق للمرأة المهجورة طلب التمويل الشخصي بحيث لا يقل عمرها عن 30 عام، وان لا يقل سن أصغر أبنائها عن عام واحد.

مستندات يجب تقديمها للموافقة علي صرف التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

صورة من هوية العميل وسجل الأسرة، ونموذج 104 به البيانات مكتوبة إلكترونياً وذلك للموظف الحكومي.

صورة من هوية العميل وسجل الأسرة وصورة من هوية الكفيل ونموذج 104 به البيانات مكتوبة إلكترونياً وذلك للموظف بالقطاع الخاص.

صورة من هوية العميل وسجل الأسرة وصورة راتب من المؤسسة العامة للتقاعد وذلك للمتقاعدين.

ويمكن الاطلاع علي تفاصيل المستندات والتمويلات الأخرى من بنك التنمية من خلال الدخول علي موقع البنك التالي: بنك التنمية، حيث يعرض البنك جميع التفاصيل والشروط وطريقة التسجيل التي من خلالها يستطيع أي عميل التقدم بطلب تمويل شخصي بالمبلغ الذي يرغب به وفق الراتب المالي الذي يتم الحصول عليه، فيعمل بنك التنمية علي دعم جميع الأسر التي تحتاج الي دعم فعلي دون استثناء طرف عن طرف ولكن يجب توافر الشروط السابقة حتي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

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