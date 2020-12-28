نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LOGIN رابط تسجيل دخول الخدمة الذاتية نظام فارس وطريقة إرسال بيانات التطوير المهني عبر sshr.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 أصبح مصدر اهتمام كبير لجميع العاملين في المنظومة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يشهد رابط الخدمة الذاتية لنظام فارس إقبالاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وذلك لما يقدمه النظام من خدمات إلكترونية، ويعد نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من أهم الأنظمة التابعة لوزارة التعليم السعودية، وقد تم إجراء عدد من التحديثات على النظام بسبب توقف الموقع عن العمل لمدة ثلاث أيام مستمرة مما أزعج جميع رواد الموقع، وخاصة أن البعض لم يقم بالتسجيل في الدورات التدريبية الخاصة به رغم أقتراب إغلاق موعد التسجيل.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بتغيير رابط تسجيل دخول نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 من أجل تحسين مستوي الخدمة المقدمة لكافة العاملين بالمنظومة التعليمية، حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات سواء للمعلمين أو المديرين أو الإداريين، وكذلك العاملين، حيث خصصت الوزارة موقع نظام فارس الإلكتروني لتقديم الخدمات التعليمية، مما يوفر الوقت والجهد على الجميع ليصبح رابط الخدمة الذاتية نظام فارس من أهم الروابط التي يبحث عنها الكثيرون للاستفادة من الخدمات المقدمة، وكذلك التسجيل في الدورات التدريبية.

خدمات نظام فارس

يقدم نظام فارس الكثير من الخدمات الإلكترونية، والتي أهمها:

تقديم طلب أجازة.

الاستعلام عن الراتب.

تقديم طلبات النقل.

طلب بدل لموظف.

معرفة العلاوة السنوية.

قطع الإجازة.

تقديم طلب البدلات.

خطوات التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية “نظام فارس”

نوضح لحضراتكم خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، وهي:

الدخول إلي رابط موقع نظام فارس الجديد 1442

اختيار التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية (فارس)

يتم الانتقال لصفحة تسجيل البيانات

نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية

نقوم بكتابة رقم الأيبان الذي ينزل عليه الراتب

يتم تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

كتابة رمز التحقيق

وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات سيتم إرسال رمز التحقيق عبر رقم الجوال المسجل لتأكد من صحته.

طريقة إرسال بيانات التطوير المهني