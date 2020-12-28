نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس 1442 ورابط إرسال ساعات التطوير المهني للمعلمين والإداريين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442 هو عبارة عن منصة إلكترونية قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالعمل علي توفيرها والخدمة الذاتية من النظام هي أحد الأنظمة الفرعية للموارد البشرية، الهدف من توفير هذه المنصة هو تقديم بعض الخدمات الالكترونية لجميع الموظفين والموظفات والإداريين التابعين لوزارة التعليم السعودي، حيث يتمكن المعلمين والموظفين الاطلاع علي جميع البيانات الخاصة بهم عن طريق تلك المنصة ومن تلك المعلومات ما يلي :

اسم المعلم أو الموظف التابع لوزارة التعليم السعودي بالكامل.

والعمر وتاريخ الميلاد.

ورقم الجوال الخاص بك .

والبريد الالكتروني لتابع لك .

الرقم الوظيفي.

المدير المباشر لك.

ومقر العمل والإدارة التعليمية.

ومن خلال الخدمة الذاتية للنظام يتمكن “المعلم – الموظف – الإداري أو العامل” من الحصول علي الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية بطريقة إلكترونية من خلال المنصة دون الحاجة إلي الذهاب إلي الإدارة وتضييع الكثير من الوقت والجهد وخاصةً في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 “.

نظام فارس 1442 وطريقة التسجيل في النظام

قد أشارت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلي أهمية التسجيل في النظام من خلال الدخول علي رابط نظام فارس الجديد 1442 هجرية، وذلك بعد أن تم توقف النظام لمدة وصلت إلي ثلاثة أيام متتالية لذلك وجب علي الوزارة تحديث الرابط و التنبيه علي المعلمين والإداريين التابعين لها بضرورة الدخول إلي النظام وتحديث بياناتهم و للدخول إلي النظام والتسجيل به يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يقوم المعلم أو الموظف بالدخول علي الرابط الجديد الخاص بفارس.

علي المعلم أو الموظف اختيار الإدارة التعليمية التابع لها.

الضغط علي أيقونة الانتقال إلي الخدمات الالكترونية.

يجب علي المعلم كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة به والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة رقم الهوية الوطنية .

كتابة رقم الآيبان الخاص برقم الحساب البنكي.

رقم الجوال الخاص بك.

يجب عليك كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

وأخيراً الضغط علي “تسجيل الدخول”.

وقد أكدت وزارة التعليم السعودي علي أهمية الانتهاء من تسجيل التدريبات والدورات و إرسال أنشطة التطوير المهني الخاصة بالمعلمين في موعد أقصاة يوم 31 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية.

نظام فارس 1442 و الخدمات الالكترونية المقدمة للمعلمين

تقوم المنصة الالكترونية فارس بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمعلمين والموظفين والإداريين التابعين للوزارة وذلك للعمل علي تقليل الوقت والجهد عليهم وللتخلص من الأنظمة الروتينية القديمة لمواكبة العصر وتقيق رؤية المملكة 2030 ومن ضمن تلك الخدمات ما يلي:

معرفة البيانات الرئيسية للمعلم من اسم ورقم جوال وغيرها.

السجل التاريخي للموظف التابع للوزارة.

الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالموظف.

بيان الانتدابات .

طلب إجازة مرضية أو غيرها أو تمديد الإجازة أو قطعها.

طلب تقاعد.

ومن الخدمات المتاحة لمديري المدارس “رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة – إبلاغ عن غياب موظف -طلب بدل لموظف”

إرسال بيانات التطوير المهني في نظام فارس

الخدمة الذاتية في نظام فارس هي نظام فرعي مشتق من نظام فارس للمواد البشرية، حيث يتمكن المعلم أو الموظف من خلال هذه الخدمة الحصول علي الموافقة اللازمة من صاحب الصلاحية” المدير” بطريقة إلكترونية، وقد تم الإشارة من مختص النظام لشؤون المعلمين الأستاذ محمد الزراع إلي أن المسجلين في النظام سابقاً يمكنهم الحصول علي تلك الموافقات بشكل إلكتروني حالياً، أما عن الغير مسجلين فان التسجيل غير متاح حالياً، علي أن يتبع باقي التسجيل للإدارات التعليم لاحقاً أما عن إرسال بيانات التطوير المهني فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لنظام فارس.

الانتقال ألي صلاحيات الخدمة الذاتية.

الانتقال إلي بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

كتابة اسم النشاط أو الدورة.

إدخال اسم الجهة المانحة للدورة.

الضغط علي إرسال.

وقد أشار إلي أن تفعيل الخدمة الذاتية سوف يتم البدء فيه وتفعيلة واعتماده بداية من 12/5 تي يوم 17/7/1442 هجرية.